Общество

В Баку модернизируют крупный дорожный узел: подробности нового проекта

Фаига Мамедова17:29 - Сегодня
В Баку на пересечении Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехтиева начинается реализация нового проекта.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Проект, реализуемый в рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы», нацелен на повышение безопасности дорожного движения и качества городской мобильности, а также на устранение конфликтных точек на дорожном узле.

Согласно изменениям, для транспортных средств, совершающих левый поворот, будут организованы специальные изолированные полосы типа «карман». Благодаря этому решению водители, выполняющие поворот, будут отделены от общего потока, что позволит транспорту, движущемуся прямо, продолжать движение беспрепятственно и на более высокой скорости.

Учитывая высокую интенсивность движения и неравномерность транспортных потоков на пересечении Тбилисского проспекта с улицей Гасана Алиева, существующий порядок нерегулируемого приоритетного проезда будет отменен. Для минимизации конфликтных точек и обеспечения очередности проезда на перекрестке установят новые светофоры. Это не только увеличит пропускную способность участка, но и обеспечит максимальный уровень безопасности.

Кроме того, для удобства и доступности передвижения пешеходов на данном узле будут организованы регулируемые пешеходные переходы.

Актуально

Политика

Варшава поблагодарила Баку за поддержку в эвакуации польских дипломатов и ...

Общество

В Агдаме организована новрузская ярмарка - ФОТО

Экономика

Названы топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

В мире

Нетаньяху вслед за ЦАХАЛ заявил о смерти Лариджани - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 7 человек - ФОТО - ВИДЕО

Вынесен приговор невестке, убившей свекровь 13 ударами ножа

Экс-глава Госагентства автодорог Нахчывана обвиняется в присвоении 5,5 млн манатов

Для представителей СМИ организован тренинг по охране труда - ФОТО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

В Баку задержана женщина, укравшая у коллеги фотоаппарат стоимостью $9 тыс

Это обсуждают в Сети: Агиль Алескер прокомментировал свое выступление в ОБСЕ - ВИДЕО

В Джалилабаде женщина стала причиной смерти собственного сына

В Баку маршрутный автобус игнорирует остановки - Ответ AYNA - ВИДЕО

Последние новости

В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 7 человек - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Трамп: Макрон «очень скоро» покинет свой пост

Сегодня, 20:30

Чиновник кабинета Трампа ушел в отставку из‑за войны с Ираном

Сегодня, 20:09

Вынесен приговор невестке, убившей свекровь 13 ударами ножа

Сегодня, 20:00

Экс-глава Госагентства автодорог Нахчывана обвиняется в присвоении 5,5 млн манатов

Сегодня, 19:50

Для представителей СМИ организован тренинг по охране труда - ФОТО

Сегодня, 19:39

В Баку ученик выпал из окна школы, пытаясь прогулять урок

Сегодня, 19:30

Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива

Сегодня, 19:20

Нетаньяху: В войне против Ирана еще много сюрпризов

Сегодня, 19:15

Зеленский в письме ЕК пообещал «отремонтировать поврежденный нефтепровод «Дружбу» за полтора месяца

Сегодня, 19:00

В Агдаме организована новрузская ярмарка - ФОТО

Сегодня, 18:45

Кто он — предприниматель, задолжавший государству 8 млн манатов?

Сегодня, 18:30

Названы топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

Сегодня, 18:20

Избраны послы спорта Азербайджана на 2026 год

Сегодня, 18:05

ЦБ: Эскалация на Ближнем Востоке грозит инфляцией в Армении

Сегодня, 17:53

Нетаньяху вслед за ЦАХАЛ заявил о смерти Лариджани - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:43

В Иране подтвердили ликвидацию генерала КСИР

Сегодня, 17:40

«Nar» объединил более 500 человек в инклюзивном проекте – ФОТО

Сегодня, 17:35

В Баку модернизируют крупный дорожный узел: подробности нового проекта

Сегодня, 17:29

В Баку ограблен магазин – ВИДЕО

Сегодня, 17:17
Все новости
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня в Азербайджане отмечается İlaxır çərşənbə - последний из четырех предпраздничных вторников в ожидании Новруза. По народным поверьям, именно вСегодня, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28