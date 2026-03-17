В Баку модернизируют крупный дорожный узел: подробности нового проекта

В Баку на пересечении Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехтиева начинается реализация нового проекта.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Проект, реализуемый в рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы», нацелен на повышение безопасности дорожного движения и качества городской мобильности, а также на устранение конфликтных точек на дорожном узле.

Согласно изменениям, для транспортных средств, совершающих левый поворот, будут организованы специальные изолированные полосы типа «карман». Благодаря этому решению водители, выполняющие поворот, будут отделены от общего потока, что позволит транспорту, движущемуся прямо, продолжать движение беспрепятственно и на более высокой скорости.

Учитывая высокую интенсивность движения и неравномерность транспортных потоков на пересечении Тбилисского проспекта с улицей Гасана Алиева, существующий порядок нерегулируемого приоритетного проезда будет отменен. Для минимизации конфликтных точек и обеспечения очередности проезда на перекрестке установят новые светофоры. Это не только увеличит пропускную способность участка, но и обеспечит максимальный уровень безопасности.

Кроме того, для удобства и доступности передвижения пешеходов на данном узле будут организованы регулируемые пешеходные переходы.