«Nar» объединил более 500 человек в инклюзивном проекте – ФОТО

Мобильный оператор «Nar», известный своими выгодными предложениями и социальными проектами, продолжает реализацию инициатив, направленных на формирование инклюзивного общества, и в 2026 году.

Отметим, что в 2025 году около 10 инклюзивных проектов, реализованных «Nar» совместно с социальным предприятием «DanceAbility», были направлены на вклад в развитие инклюзивного общества и поощрение активного участия людей с физическими ограничениями в общественной жизни. В этих проектах приняли участие более 500 человек.

В 2025 году по случаю Международного дня людей с инвалидностью (3 декабря) «Nar» также поддержал создание просветительского видеоролика, направленного на демонстрацию правильного взаимодействия с людьми с инвалидностью в повседневной жизни и предотвращение некорректного поведения, которое иногда совершается неосознанно.

В этом году «Nar» продолжает сотрудничество с «DanceAbility», чтобы вносить вклад в развитие общества через инклюзивные проекты. В рамках сотрудничества реализуется инклюзивный проект «Все тела говорят». Цель проекта — развитие инклюзивного общества и содействие активному участию людей с физическими ограничениями в общественной жизни.

В настоящее время в проекте «Все тела говорят» участвуют 75 человек с физическими ограничениями и без них. Участники различных возрастных групп проходят занятия по различным танцевальным движениям. Занятия построены таким образом, чтобы каждый мог участвовать в удобной для себя форме и выражать себя через танец.

В прошлом году в проекте в общей сложности приняли участие 587 человек, из них 396 — люди с физическими ограничениями. Желающие принять участие в проекте «Все тела говорят» в этом году могут пройти онлайн-регистрацию или связаться через WhatsApp по номеру +994772828880.

Занятия проходят каждую субботу во Дворце водных видов спорта, а в другие дни недели — в Шаганском реабилитационном пансионате, действующем при Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации.

