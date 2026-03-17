 «Nar» объединил более 500 человек в инклюзивном проекте – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

«Nar» объединил более 500 человек в инклюзивном проекте – ФОТО

First News Media17:35 - Сегодня
Мобильный оператор «Nar», известный своими выгодными предложениями и социальными проектами, продолжает реализацию инициатив, направленных на формирование инклюзивного общества, и в 2026 году.

Отметим, что в 2025 году около 10 инклюзивных проектов, реализованных «Nar» совместно с социальным предприятием «DanceAbility», были направлены на вклад в развитие инклюзивного общества и поощрение активного участия людей с физическими ограничениями в общественной жизни. В этих проектах приняли участие более 500 человек.

В 2025 году по случаю Международного дня людей с инвалидностью (3 декабря) «Nar» также поддержал создание просветительского видеоролика, направленного на демонстрацию правильного взаимодействия с людьми с инвалидностью в повседневной жизни и предотвращение некорректного поведения, которое иногда совершается неосознанно.

В этом году «Nar» продолжает сотрудничество с «DanceAbility», чтобы вносить вклад в развитие общества через инклюзивные проекты. В рамках сотрудничества реализуется инклюзивный проект «Все тела говорят». Цель проекта — развитие инклюзивного общества и содействие активному участию людей с физическими ограничениями в общественной жизни.

В настоящее время в проекте «Все тела говорят» участвуют 75 человек с физическими ограничениями и без них. Участники различных возрастных групп проходят занятия по различным танцевальным движениям. Занятия построены таким образом, чтобы каждый мог участвовать в удобной для себя форме и выражать себя через танец.

В прошлом году в проекте в общей сложности приняли участие 587 человек, из них 396 — люди с физическими ограничениями. Желающие принять участие в проекте «Все тела говорят» в этом году могут пройти онлайн-регистрацию или связаться через WhatsApp по номеру +994772828880.

Занятия проходят каждую субботу во Дворце водных видов спорта, а в другие дни недели — в Шаганском реабилитационном пансионате, действующем при Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Подробную информацию о проектах мобильного оператора можно получить на сайте nar.az.

В настоящее время «Nar» обслуживает 2,2 миллиона абонентов и на протяжении последних семи лет является лидером мобильного рынка Азербайджана согласно показателю Индекса лояльности клиентов. В основе этого успеха лежит последовательно реализуемая компанией стратегия, ориентированная на клиента. Оператор предлагает пользователям устойчивые и высококачественные услуги связи по доступным ценам, различные интернет-пакеты, а также современную технологию eSIM.

На правах рекламы

Поделиться:
265

