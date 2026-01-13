В Загатале произошло ДТП с летальным исходом

Сегодня около 13:00 на территории Загатальского района было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, автомобиль марки «ВАЗ-21015» вышел из-под управления и перевернулся.

В результате аварии находившийся в транспортном средстве 54-летний Сейфеддин Ахмедов скончался, а 36-летняя Шахсанем Заманова получила телесные повреждения.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, ведется следствие.