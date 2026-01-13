​​​​​​​Трансляция сериала Хикмета Рагимова «Səkkiz» с нецензурной лексикой привела к приостановке эфира ARB - ВИДЕО

13 января состоялось онлайн-заседание Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики, на котором был обсуждён факт нарушения Закона «О медиа» в эфире канала ARB.

Пресс-служба Аудиовизуального совета сообщает, что 10 января в эфире канала с 23:00 до 23:55 в сериале «Səkkiz» (режиссер и исполнитель главной роли Хикмет Рагимов – прим. ред.) один из персонажей использовал выражения с нецензурной лексикой, и во время трансляции они не были отредактированы техническими средствами.

Таким образом, было зафиксировано нарушение статьи 14.1.6 Закона «О медиа» (запрет на использование слов и выражений непристойного содержания, в том числе ругательств, а также соответствующих жестов), что было подтверждено специалистами Аудиовизуального совета.

С учётом вышеизложенного члены Аудиовизуального совета приняли решение применить санкции к каналу ARB и приостановить его вещание на 3 часа 15 января.

Отрывок сериала «Səkkiz», из-за которого к каналу ARB будут применены санкции, представлен для просмотра ниже – первый эпизод проекта доступен здесь.

Сюжет сериала «Səkkiz»: После самоубийства дочери-школьницы жизнь главного героя полностью рушится. Потеря пробуждает скрытые детские травмы, а боль превращается в жажду мести. Он начинает поочерёдно охотиться на тех, кого считает виновными в её смерти. Бывшая жена, равнодушная медсестра, школьный директор и самые близкие люди оказываются на его пути. В обществе он выглядит спокойным и доброжелательным, но внутри постепенно погружается во тьму.