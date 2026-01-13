В Великобритании вступил в силу запрет на рекламу вредной пищи для детей

В Великобритании вступили в силу новые ограничения на рекламу продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара, направленные на снижение уровня детского ожирения.

С понедельника такая реклама запрещена на телевидении до 21:00, а в интернете в любое время.

Под запрет подпадают товары, которые считаются одними из основных факторов развития ожирения у детей, включая сладкие газированные напитки, шоколад и конфеты, мороженое, пиццу, а также ряд готовых блюд и сэндвичей. Ограничения затрагивают и некоторые виды сухих завтраков, сладкой выпечки и каш с добавлением сахара, шоколада или сиропов.

Критерии, по которым определяется, подпадает ли продукт под запрет, основаны на специальной системе оценки, учитывающей баланс питательных веществ и уровень насыщенных жиров, соли и сахара. При этом обычные овсяные хлопья, большинство видов каш, мюсли и гранолы без добавок остаются разрешёнными для рекламы.

Федерация производителей продуктов питания и напитков заявила, что поддерживает курс на улучшение качества питания и уже с октября добровольно соблюдает новые правила.

Законодательство при этом не запрещает продвижение более полезных альтернатив. Компании могут рекламировать улучшенные версии продуктов с пониженным содержанием сахара, соли или жира. Власти рассчитывают, что это станет стимулом для производителей пересматривать рецептуры и делать продукцию более здоровой.

По оценкам правительства, новые меры позволят предотвратить около 20 тысяч случаев детского ожирения, снизив влияние агрессивного маркетинга вредной пищи на формирование рациона детей и подростков.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова