Октай Кайнарджа отпущен под домашний арест - ОБНОВЛЕНО

Известный турецкий актёр Октай Кайнарджа и певица Эмель Мюфтюоглу были помещены под домашний арест с условием судебного надзора.

Их задержали утром в рамках расследования, связанного с наркотиками, которое касается известных личностей, передают турецкие СМИ.

Отмечается, что, комментируя своё задержание, актёр отметил: он долгие годы борется с наркотиками и поддерживает подобные операции.

12:55

В рамках расследования дела о наркотиках с участием представителей турецкого шоу-бизнеса задержаны шесть человек, среди которых актер Октай Кайнарджа и певица Эмель Мюфтюоглу.

Об этом сообщает Haber Global.

Отметим, что в рамках расследования ранее также были задержаны многие известные турецкие личности.