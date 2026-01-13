Октай Кайнарджа отпущен под домашний арест - ОБНОВЛЕНО
Известный турецкий актёр Октай Кайнарджа и певица Эмель Мюфтюоглу были помещены под домашний арест с условием судебного надзора.
Их задержали утром в рамках расследования, связанного с наркотиками, которое касается известных личностей, передают турецкие СМИ.
Отмечается, что, комментируя своё задержание, актёр отметил: он долгие годы борется с наркотиками и поддерживает подобные операции.
12:55
В рамках расследования дела о наркотиках с участием представителей турецкого шоу-бизнеса задержаны шесть человек, среди которых актер Октай Кайнарджа и певица Эмель Мюфтюоглу.
Об этом сообщает Haber Global.
Отметим, что в рамках расследования ранее также были задержаны многие известные турецкие личности.
