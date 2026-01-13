Минобороны Армении предложит участникам программы «Защитник Отечества» продлить контракты

Министерство обороны Армении предложит законодательные поправки, которые позволят военнослужащим продлить контракты в рамках программы «Защитник Отечества».

Об этом министр обороны Армении Сурен Папикян заявил на пресс-конференции.

Программа «Защитник Отечества» изначально была рассчитана на 5 лет. После службы участники получают 5 млн драмов ($13 172) в качестве премиальных. Сейчас МО предлагает возможность продлить контракты еще на 2 и 5 лет.

«Бенефициары смогут получить дополнительно 1,5 млн ($3951) за 2 года и еще 5 млн – за дополнительную 5-летнюю службу. То есть, за 10 лет службы они получат 10 млн драмов ($26 344)», – сказал Папикян.

По его словам, это позволит сформировать постоянную профессиональную армию.

Министр отметил, что на данный момент в программе участвуют 4234 человека. Еще более 900 человек подали заявки в ходе текущего призыва.

Минобороны Армении в начале 2023 г. объявило о запуске программы «Защитник Отечества», которая предусматривает возможность контрактной службы после 6 месяцев срочной. Срок контракта до 5 лет, сумма выплат составляет 5 млн драмов.

Контрактники в рамках этой программы будут проходить аттестацию с возможностью прибавки к зарплате. Участники программы будут получать доплату за дежурство на передовой в зависимости от звания.

Источник: Sputnik Армения