Известный косметолог попала под амнистию

В отношении руководителя ООО «Dr. Elnara», косметолога Эльнары Рамиз гызы Рзаевой применен акт амнистии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, решением Наримановского районного суда Э.Рзаева была освобождена от наказания.

В приговоре суда указывается, что известный косметолог была признана виновной по статьям 147.1 (клевета) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Первоначально суд назначил ей наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% месячного заработка в доход государства.

На Э.Рзаеву распространилось решение об амнистии от 19 декабря 2025 года, принятое по случаю «Года Конституции и Суверенитета», в результате чего она была полностью освобождена от наказания.

Напомним, что в прошлом году руководители эстетических косметологических клиник «LBC» в Баку и Сумгайыте - Рена Руфат гызы Султанова и Нигяр Руфат гызы - подали судебный иск против косметолога Эльнары Рзаевой. В рамках данного дела Наримановским районным судом в отношении Э.Рзаевой также была назначена экспертиза.