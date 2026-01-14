Наркотики, алкоголь и опасная езда: в Гусарском районе задержан водитель-лихач - ВИДЕО

В Гусарском районе продолжаются профилактические мероприятия, направленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения (ПДД), просвещение участников движения и минимизацию количества дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередной операции, проведенной сотрудниками отделения Государственной дорожной полиции Гусарского районного отдела полиции, был задержан 28-летний Турал Гасымов, допустивший грубое нарушение ПДД и совершивший автохулиганство. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он на управляемом им автомобиле марки «ВАЗ-2106» (госномер 38-BX-530) неоднократно и демонстративно нарушал правила, передает 1news.az.

В ходе расследования было установлено, что в момент совершения правонарушений водитель находился под воздействием наркотических средств и алкоголя.

В отношении водителя был составлен протокол и направлен в суд. Решением суда Т.Гасымов был лишен права управления транспортным средством на 2 года и приговорен к административному аресту сроком на 1 месяц.