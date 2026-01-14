 Глава Комиссии по защите конкуренции Армении об импорте азербайджанского бензина: Предпочтений никому не отдавали | 1news.az | Новости
Глава Комиссии по защите конкуренции Армении об импорте азербайджанского бензина: Предпочтений никому не отдавали

17:03 - Сегодня
Правительство Армении не отдавало предпочтения ни одному из хозяйствующих субъектов при импорте азербайджанского бензина.

Об этом заявил председатель Комиссии по защите конкуренции и интересов потребителей Армении Гегам Геворкян.

Журналисты поинтересовались у главы Комиссии, не нарушает ли интересы других хозяйствующих субъектов ввоз довольно дешевого бензина из Азербайджана, а также – не создает ли антиконкурентные условия тот факт, что бензин продается на заправках двух конкретных провластных предпринимателей, и не было ли со стороны правительства прямой координации в пользу этих компаний.

Геворкян отметил, что правительство не выступает в роли импортера, а значит, не могло предлагать кому-то конкретно завозить бензин. Речь шла лишь о возможности поставок бензина из Азербайджана.

«Правительство не закупало бензин, чтобы потом предлагать его двум хозяйствующим субъектам, оно лишь узнало, что Азербайджан готов продавать бензин. То есть речи о преференциях не было. Все знали, что мы пытаемся начать товарооборот с Азербайджаном, и не только бизнес-сегменту, но и любому гражданину было известно, что есть возможность поехать, заключить договоры и завезти бензин», - заверил Геворкян.

По его словам, вопрос заключался лишь в коммуникации с правительством, а часть предпринимателей попросту не желала импортировать этот бензин и потому не проявила интереса.

Геворкян добавил, что Комиссия общалась с представителями бизнеса, и на данный момент никто из них не сетует на то, что, к примеру, импортированный из Азербайджана бензин негативно сказался на объемах их продаж.

«Объем импортированного из Азербайджана бензина был довольно мал, однако он повлиял на цену. Это альтернатива, а наличие альтернативы имеет существенное значение для рынка по нескольким причинам: работа транспортного узла сигнализирует нам о том, что стоимость грузоперевозок через Грузию может значительно снизиться», - подчеркнул глава комиссии.

Источник: Sputnik Армения

167

Глава Комиссии по защите конкуренции Армении об импорте азербайджанского бензина: Предпочтений никому не отдавали

Глава Комиссии по защите конкуренции Армении об импорте азербайджанского бензина: Предпочтений никому не отдавали

