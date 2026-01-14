Хикмет Гаджиев обсудил с послом Украины укрепление стратегического партнёрства

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины Юрием Гусевым.

Об этом посол написал в своём аккаунте в «X».

«У нас состоялась продуктивная встреча с помощником Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Мы обсудили итоги 2025 года и пути укрепления нашего стратегического партнёрства в 2026 году. Благодарны Азербайджану за постоянную поддержку Украины», — отметил посол Украины.