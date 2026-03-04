СМИ: США за первые дни конфликта с Ираном потеряли техники почти на $2 млрд

США с начала 28 февраля боевых действий против Ирана потеряли военной техники почти на $2 млрд.

Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu, журналисты которого проанализировали открытые данные, в том числе спутниковые снимки.

В публикации говорится, что в общей сложности Иран нанес США ущерб на сумму как минимум $1,902 млрд. Самый дорогой потерей оказалась радиолокационная система раннего предупреждения AN/FPS-132 на базе в Катаре стоимостью $1,1 млрд. Кроме того, США потеряли три истребителя F-15E в Кувейте из-за дружественного огня расчетов ПВО Кувейта. Замена таких самолетов обойдется примерно в $282 млн. Также иранские военные ударили по системе ПРО THAAD на объекте в ОАЭ. В результате оказался поврежден радиолокационный компонент системы стоимостью примерно в $500 млн.

Иран также нанес ущерб штаб-квартире Пятого флота ВМС США в Бахрейне, уничтожив два терминала спутниковой связи и несколько зданий. С начала конфликта Иран нанес удары как минимум по семи американским объектам на Ближнем Востоке.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что Вооруженные силы США за первые 24 часа ведения боевых действия на Ближнем Востоке потратили около $779 млн, или примерно 0,1% всего своего военного бюджета на 2026 год.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города исламской республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства республики. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.