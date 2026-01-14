В Азербайджане будет разработан план действий для нейтрализации негативной пропаганды
В Азербайджане будет разработан совместный межведомственный план действий, направленный на предотвращение и нейтрализацию негативной пропаганды против международного имиджа, истории и культуры государства.
Это предусмотрено в концепции "Культура Азербайджана – 2040", утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Согласно концепции, совместный план действий подлежит согласованию и утверждению.
238