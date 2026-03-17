Милли Меджлис ратифицировал протокол в связи с Уставом Исполкома СНГ

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал Протокол о внесении изменений в Устав Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что «Протокол о внесении изменений в Устав Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, утверждённый Протоколом от 21 июня 2000 года», был подписан 13 октября 2023 года в городе Бишкек.

Согласно протоколу, в указанный Устав внесен ряд изменений. Азербайджанская Республика присоединяется к настоящему Протоколу с оговоркой об исключении полномочий Генерального секретаря по координации деятельности отраслевых органов сотрудничества СНГ в вопросах политического взаимодействия и сотрудничества государств и других международных межправительственных организаций.

Законопроект о ратификации «Протокола о внесении изменений в Устав Исполнительного комитета СНГ, утверждённого Протоколом от 21 июня 2000 года» после обсуждения был вынесен на голосование и принят в едином чтении.