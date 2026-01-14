Иранский сухогруз потерпел бедствие в Каспийском море

Иранский сухогруз Rona с 14 членами экипажа на борту потерпел бедствие в Каспийском море.

Об этом сообщает МИД Туркменистана.

«Сигнал SOS от корабля был получен береговыми службами Туркменистана. Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей», - говорится в сообщении.

По данным МИД, все 14 человек, находившихся на судне, были успешно эвакуированы. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии.

"В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами", - отметил МИД.