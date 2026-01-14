Starlink запускает бесплатный интернет-сервис в Иране

Глава американской компании SpaceX Илон Маск на фоне многодневного отключения интернета сделал бесплатным доступ к спутниковой связи Starlink в Иране.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Исполнительный директор американской организации Holistic Resilience, которая работает с иранцами над обеспечением безопасного доступа в Интернет, Ахмад Ахмадиан сообщил, что компания SpaceX отменила абонентскую плату за Starlink в Иране, поэтому владельцы приставок в стране могут пользоваться услугой бесплатно», — пишет агентство.

По информации сервиса мониторинга интернета NetBlocks, в Иране впервые за период протестов произошло полное отключение интернет-услуг по всей стране на фоне продолжающихся демонстраций.

Источник: Gazeta.ru