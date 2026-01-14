AФФА подписала лицензионное соглашение с ФИФА

АФФА заключила лицензионное соглашение с ФИФА с целью укрепления международного имиджа азербайджанского футбола.

Соглашение охватывает определённые матчи и видеоконтент соревнований под эгидой АФФА в течение лицензионного периода до 1 сентября 2028 года.

В рамках программы включены товарищеские и отборочные матчи Лиги наций женской сборной Азербайджана, по два выбранных матча каждого тура Высшей лиги среди девушек, игры лиг младших возрастных групп под эгидой АФФА, а также документальные фильмы и видеоконтент по запросу. По взаимной договорённости перечень соревнований может быть расширен.

Отмечается, что отобранный контент может быть представлен на официальной стриминговой платформе FIFA+ для усиления международного цифрового присутствия азербайджанского футбола и расширения глобального охвата АФФА.