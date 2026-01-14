АЖД предупреждает о возможных отклонениях в графике движения поездов
В связи с нестабильными погодными условиями на территории страны ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) работает в усиленном режиме.
Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности движения и доставки пассажиров до мест назначения.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
Было отмечено, что скоростной режим поездов регулируется в соответствии с погодными условиями.
По этой причине могут наблюдаться частичные отклонения от графика.
Пассажиров просят соблюдать осторожность при передвижении по платформам и использовать соответствующие переходы при пересечении железнодорожных путей.
