С этой даты в Азербайджане стартует прием документов в магистратуру

Фаига Мамедова10:40 - Сегодня
С 14 по 26 января в Азербайджане пройдет прием документов в магистратуру, а первый этап вступительных экзаменов состоится 15 февраля.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Порядок подачи документов

Бакалавры должны создать «Личный кабинет» на странице ekabinet.dim.gov.az (если его еще нет) и пополнить счет на необходимую сумму (50 AZN).

В период приема заявок кандидаты, используя логин и пароль от «Личного кабинета», должны зайти на соответствующую страницу сайта ГЭЦ (eservices.dim.gov.az/erizemag/erize), заполнить и подтвердить форму «Электронная заявка бакалавра».

Данная процедура обязательна как для выпускников азербайджанских вузов, так и для тех, кто получил образование за рубежом, чьи дипломы (квалификации) были признаны Агентством по обеспечению качества в образовании (TKTA).

Структура и оценка экзамена

Экзамен проводится централизованно и направлен на оценку общего уровня интеллекта (логического мышления), знаний в области информатики и иностранного языка.

Бакалаврам будет представлено:

Логическое мышление: 50 заданий (из них 5 открытого типа);

Информатика: 25 заданий (из них 5 открытого типа);

Иностранный язык: 20 заданий (из них 2 открытого типа) и тема для письменной работы (эссе).

Система оценивания:

Каждый правильный ответ на тестовое задание оценивается в 1 балл.

Неправильные ответы не влияют на итоговый результат.

Эссе оценивается максимум в 5 баллов.

Максимально возможный результат - 100 баллов.

Регламент времени и условия для языковых отделений

Общая продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут:

3 часа отводится на ответы на тестовые задания;

30 минут - на написание эссе (специальные листы раздаются после сбора карт ответов по истечении 3 часов).

Важное примечание: для выбора специальностей с обучением на английском (немецком) языке результат за эссе должен быть не менее 2 баллов. Для выбора специальностей с обучением на азербайджанском или русском языках ограничение по баллам за эссе не применяется.

213

