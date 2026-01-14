МВД предупреждает: мошенники начали «охоту» на одиноких и пожилых граждан

В последние дни наблюдается рост случаев мошенничества в отношении пожилых и одиноких граждан.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что неизвестные лица, представляясь детьми, внуками или близкими родственниками, под вымышленными предлогами — такими как совершение ДТП или необходимость срочной хирургической операции — требуют у пожилых людей деньги.

Злоумышленники в основном звонят с иностранных номеров, сообщают гражданам ложные сведения и настойчиво требуют немедленной отправки различных денежных сумм. В некоторых случаях мошенники целенаправленно выбирают в качестве мишеней одиноких стариков, направляя к ним домой курьеров, чтобы завладеть средствами наличными или через онлайн-переводы.

«Для предотвращения подобных инцидентов гражданам рекомендуется обязательно проверять поступающую по телефону информацию, не переводить деньги незнакомым лицам и не доверять подозрительным звонкам. При столкновении с подобными ситуациями следует немедленно обращаться в колл-центр "102"», - подчеркнули в ведомстве.

Министерство внутренних дел призывает граждан к бдительности и просит проявлять особую осторожность в отношении подобных попыток мошенничества.