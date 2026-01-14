Новые станции, интервалы и скорость: какие новшества ждут железные дороги Азербайджана? - ИНТЕРВЬЮ

В Азербайджане, как и в других сферах, реформы в транспортном секторе осуществляются последовательно и динамично.

Президент Ильхам Алиев в своем интервью местным телеканалам 5 января, отвечая на вопрос о развитии транспортной инфраструктуры, уделил особое внимание проделанной работе и предстоящим приоритетам в этой области.

В сфере железнодорожного транспорта, являющейся одним из ключевых направлений транспортной системы, в последние годы также реализуются масштабные проекты. Существующая инфраструктура поэтапно обновляется, прокладываются новые железнодорожные линии, предпринимаются важные шаги по повышению эффективности грузовых и пассажирских перевозок. Эти меры служат укреплению позиций Азербайджана как транспортно-логистического хаба региона.

Редакция 1news.az направила вопросы по данным темам в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД). На наши вопросы ответил руководитель отдела по связям с общественностью департамента коммуникаций ЗАО «АЖД» Бахтияр Гаджиев.

Представляем вашему вниманию данное интервью:

- Господин Президент в своем интервью представителям местных СМИ отметил важность поезда Баку - Сумгайыт. Планируется ли создание новых станций и остановочных пунктов в Баку и прилегающих районах?

- ЗАО «Азербайджанские железные дороги» продолжает меры по совершенствованию пассажирских перевозок в соответствии с «Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих районах на 2025–2030 годы». В частности, на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии планируется увеличение пропускной способности и объема пассажироперевозок, а также ввод в эксплуатацию новых остановок. С целью дальнейшего улучшения сервиса ускоренными темпами продолжаются строительные работы на станции «Дарнагюль» - они завершены уже на 58%. Также в предстоящий период планируется создание остановочного пункта в поселке Сарай.

- Ожидаются ли новшества в плане сокращения интервалов движения и увеличения количества рейсов на маршруте Баку - Сумгайыт?

- График движения поездов по Абшеронскому кольцевому маршруту постоянно оптимизируется. С апреля прошлого года число рейсов в рабочие дни было увеличено с 66 до 92, а с 15 сентября - до 103. Работа над оптимизацией графика ведется непрерывно, однако стоит учитывать, что сокращение интервалов также напрямую зависит от имеющегося парка поездов.

- Во многих районах столицы есть неиспользуемые старые железнодорожные ветки. Их восстановление кажется более эффективным как с точки зрения времени, так и финансов. Есть ли у АЖД цель расширить сеть пригородных железных дорог, повторно используя эту инфраструктуру?

- На Абшеронской кольцевой железной дороге задействованы практически все линии. Если по какой-то ветке не курсируют пассажирские поезда, это не означает, что она пустует - эти пути используются для грузовых перевозок. В упомянутой Госпрограмме на 2025–2030 годы предусмотрено восстановление линий, существовавших ранее, а также ряда веток, по которым сейчас ходят только грузовые составы. Так, в 2026–2028 годах планируется восстановление линий Бакиханов - Бина - Гала, в 2026–2027 годах - Ени Сураханы - Говсан, а в 2028–2030 годах - Забрат - Маштага - Баглар. Для комфортной и безопасной доставки пассажиров эти линии будут полностью реконструированы в соответствии с современными требованиями.

- Обновление инфраструктуры АЖД в последние годы, особенно запуск новых маршрутов Гянджа - Габала и Гянджа - Мингячевир, заслуживает высокой оценки. Однако общественность больше всего ждет направлений Баку - Ялама и Баку - Астара. Когда планируется возобновление пассажирских перевозок по этим линиям и что мешает началу работы сейчас?

- В настоящее время на линии Алят - Османлы - Астара ведутся работы по капитальному ремонту. Проектирование линии выполнено на 55%, строительно-монтажные работы (на участке Алят - Османлы) завершены почти на 48%, закончено строительство моста через реку Кура. Завершение всех работ по линии Алят - Османлы - Астара запланировано на 2028 год. Также проведены соответствующие работы на линии Сумгайыт - Ялама (333,87 км), отремонтирована станция Ялама на границе с Россией. Обе линии являются важнейшими сегментами коридора «Север - Юг», проходящего через Азербайджан. Их ввод в эксплуатацию позволит привлечь большие объемы транзита и повысить эффективность перевозок.

- Скорость поездов всегда является предметом обсуждения. Будут ли предприняты шаги в этом направлении в 2026 году? Можно ли увеличить максимальную скорость?

- Согласно международным нормативам, если средняя скорость пассажирского поезда составляет 50–90 км/ч, он считается «скорым», выше 90 км/ч - «скоростным». Используемые в нашей стране современные поезда швейцарской компании Stadler имеют конструкционную скорость 160 км/ч. На междугородних маршрутах эта скорость приближается к максимально допустимому пределу в 140 км/ч. Относительно невысокий скоростной премит на Абшеронском кольце обусловлен требованиями безопасности: линии проходят через густонаселенные пункты, жилые дома в некоторых местах расположены вплотную к путям, а расстояния между станциями короткие. Кроме того, незаконные постройки в охранных зонах также влияют на скорость и качество обслуживания.

- Какие направления сейчас наиболее востребованы?

- На данный момент самый высокий спрос наблюдается на Абшеронском кольцевом маршруте. В рабочие дни пассажиропоток составляет около 43 тысяч человек в сутки (до сентября прошлого года эта цифра составляла 36 тысяч). При этом если раньше заполняемость в пиковые часы достигала 140%, то сейчас она находится на уровне 100% - плотность в вагонах несколько снизилась благодаря увеличению числа рейсов. На междугородних направлениях высокий спрос на маршрут Баку - Газах - Баку, поезда курсируют при полной загрузке. В выходные и праздничные дни по этому направлению, а также по маршруту Баку - Балакен - Баку назначаются дополнительные рейсы.

- Планируется ли закупка новых скоростных поездов для удовлетворения растущего спроса?

- Госпрограммой предусмотрена закупка 20 новых пассажирских поездов до 2030 года, работа в этом направлении продолжается.

- Какая работа ведется по развитию железнодорожной сети на освобожденных территориях? Каков спрос на уже запущенные маршруты?

- АЖД продолжает реконструкцию инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре. В 2025 году завершено строительство линии Барда - Агдам. 10 мая того же года Президент Ильхам Алиев открыл Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплекс. С 30 августа начаты пассажирские перевозки по маршруту Баку - Агдам - Баку. Сейчас строится линия Агдам - Ханкенди (28 км), которая является продолжением ветки Барда - Агдам. Проектирование выполнено на 81%, строительные работы - на 29%. Проект включает 3 станции (Аскеран, Ходжалы и комплекс в Ханкенди) и 124 инженерных сооружения. Работы планируется завершить до конца 2026 года. Также продолжается строительство линии Горадиз - Агбенд (110,4 км). Проектирование выполнено на 85%, строительно-монтажные работы - на 70%. Проект включает 8 станций, 594 инженерных сооружения, в том числе 40 мостов и 4 туннеля.