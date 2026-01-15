Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем ЕС процесс нормализации с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно.

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между Азербайджаном и ЕС, в том числе в политической, экономической, транспортной сферах и в области энергетической безопасности.

Отдельное внимание было уделено процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Байрамов проинформировал европейскую сторону о достигнутом прогрессе и дальнейших перспективах мирного процесса, подчеркнув позицию Баку. Шаги, предпринимаемые в рамках укрепления доверия между сторонами, были положительно оценены.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.