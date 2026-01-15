Трамп пообещал задействовать армию, если власти Миннесоты не пресекут беспорядки

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям штата Миннесота задействовать закон XIX века о подавлении восстаний вооруженными силами, если они не пресекут нападения на проводящих там операцию против нелегальных мигрантов сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

"Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных агитаторов и мятежников, нападающих на патриотов ICE, которые просто пытаются выполнять свою работу, я введу в действие Закон о подавлении восстаний, как это делали многие президенты до меня, и быстро положу конец этой пародии, разворачивающейся в этом некогда великом штате", - написал он в социальной сети Truth Social.

Речь идет о законе 1807 года, который дает главе государства право на использование вооруженных сил внутри страны.

