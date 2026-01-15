 «Крысы бегут с корабля»: глава Минфина США - о выводе денег из Ирана | 1news.az | Новости
«Крысы бегут с корабля»: глава Минфина США - о выводе денег из Ирана

First News Media12:10 - Сегодня
Министерство финансов США заявило, что представители управляющей элиты Ирана начали активно выводить финансовые средства за пределы страны на фоне растущих опасений, связанных с протестами и политической нестабильностью.

По данным ведомства, близкие к правительству лица вывели миллионы, а возможно и десятки миллионов долларов с использованием банковских переводов и криптоактивов, передает Newsmax.

В Минфине США расценивают эти действия как признак стремительно падающего доверия к текущему режиму в Исламской Республике.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что американские власти фиксируют перемещение средств в различные финансовые юрисдикции и намерены отслеживать их дальнейшее движение. По его словам, владельцы этих активов не смогут избежать ответственности.

«Как представители Министерства финансов, которые вводят санкции, мы видим, что крысы бегут с корабля, потому что мы видим, как миллионы, десятки миллионов долларов выводятся из страны иранским руководством», - сказал Бессент в интервью Newsmax.

На этом фоне израильские СМИ сообщили, что за последние два дня около 1,5 млрд долларов были переведены на эскроу-счета в Дубае.

В Министерстве финансов США подчеркнули, что мониторинг финансовых потоков, связанных с иранскими элитами, будет усилен в условиях продолжающегося политического и социального кризиса в стране.

