BILD: В Иране родственников убитых протестующих заставляют платить за выдачу тел

В Иране семьи погибших во время протестов вынуждают платить властям за получение тел своих родственников. Это явление называют «деньги за пули» — компенсацией за боеприпасы, которыми силовики застрелили людей. По данным правозащитников, с родственников требуют тысячи евро, фактически заставляя их оплачивать убийство собственных близких.

Об этом сообщает BILD.

Правозащитники отмечают, что если семья отказывается платить, тело не выдают для нормального захоронения: погибших хоронят анонимно в братских могилах. Родственников также заставляют подписывать документы с ложной причиной смерти — например, «сердечная недостаточность». Похороны разрешают проводить только ночью, в узком кругу и под контролем силовиков.