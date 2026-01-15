Захарова высказалась о заявлении Соловьева по Армении

Во-первых, речь идет о мнении журналиста, подчеркну, мнении. Во-вторых, высказано это мнение было, журналистом или телеведущим, но высказано оно было на частном канале «Соловьев LIVE».

Об этом сегодня, 15 января, на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя скандальное заявление российского журналиста Владимира Соловьева об Армении и странах Центральной Азии.

«В-третьих, я прочитала цитаты, я опиралась не на вырванных из контекста фразах, не на косвенной речи. Я опиралась на прямую речь. Так вот, сформулировано это мнение было вообще-то в виде вопроса. Там не было заявления. Там был как бы вопрос, не знаю, риторический или там еще, это уже не ко мне.

Помимо всего прочего, в-четвертых, эти фразы были явно, абсолютно очевидно в провокационном виде преподнесены диванными аналитиками чуть ли не как официальная позиция России.

Читайте по теме:

Соловьева хотят признать персоной нон грата в Кыргызстане

Армения вручила России ноту протеста из-за заявлений Соловьева