 Захарова высказалась о заявлении Соловьева по Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Захарова высказалась о заявлении Соловьева по Армении

First News Media20:40 - Сегодня
Захарова высказалась о заявлении Соловьева по Армении

Во-первых, речь идет о мнении журналиста, подчеркну, мнении. Во-вторых, высказано это мнение было, журналистом или телеведущим, но высказано оно было на частном канале «Соловьев LIVE».

Об этом сегодня, 15 января, на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя скандальное заявление российского журналиста Владимира Соловьева об Армении и странах Центральной Азии.

«В-третьих, я прочитала цитаты, я опиралась не на вырванных из контекста фразах, не на косвенной речи. Я опиралась на прямую речь. Так вот, сформулировано это мнение было вообще-то в виде вопроса. Там не было заявления. Там был как бы вопрос, не знаю, риторический или там еще, это уже не ко мне.

Помимо всего прочего, в-четвертых, эти фразы были явно, абсолютно очевидно в провокационном виде преподнесены диванными аналитиками чуть ли не как официальная позиция России.

Читайте по теме:

Соловьева хотят признать персоной нон грата в Кыргызстане

Армения вручила России ноту протеста из-за заявлений Соловьева

Поделиться:
431

Актуально

Общество

В эти дни в Баку резко понизится температура воздуха, ожидается мокрый снег

В мире

В Тебризе введено военное положение

В мире

Болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

Экономика

Загадочная история Bank Melli Iran: что скрывается в отчетах самого необычного ...

В мире

ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа новой администрации

Макрон с покрасневшим глазом заявил о необходимости бояться Франции

В России произошёл взрыв в центре профподготовки, ранены 12 человек

В Тебризе введено военное положение

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Двое украинских министров подали заявления об отставке

Аэропорты Стамбула отменяют рейсы на завтра из-за ожидаемого снегопада

Трамп заявил, что не планирует захватывать Путина

Reuters: Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана

Последние новости

ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа новой администрации

Сегодня, 23:00

Алпарсан Байрактар: Турция совместно с Азербайджаном стремится к вкладу в восстановление Сирии

Сегодня, 22:40

Макрон с покрасневшим глазом заявил о необходимости бояться Франции

Сегодня, 22:20

В России произошёл взрыв в центре профподготовки, ранены 12 человек

Сегодня, 22:00

В Тебризе введено военное положение

Сегодня, 21:40

Иран ожидает от Китая более активной роли в регионе

Сегодня, 21:20

В Ясамальском районе произошел пожар - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Захарова высказалась о заявлении Соловьева по Армении

Сегодня, 20:40

BILD: В Иране родственников убитых протестующих заставляют платить за выдачу тел

Сегодня, 20:20

В Баку такси врезалось в бетонную перегородку на мосту - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

​​​​​​​Впервые в истории конкурс «Евровидение» отправляется в европейский live-тур - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 19:42

Болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

Сегодня, 19:25

Из Ирана вывели $1,5 млрд - среди отправителей сын Хаменеи

Сегодня, 19:05

Гаджибала Абуталыбов переехал в Гах

Сегодня, 18:48

Премьер-министр Пакистана: Создание ASAN xidmət стало возможно благодаря поддержке Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 18:35

«Мама, когда мы поправимся?»: трое детей из семьи военнослужащего нуждаются в лечении за рубежом

Сегодня, 18:20

Инициатива «Мост мира» из Армении приветствовала освобождение задержанных в Азербайджане лиц

Сегодня, 18:10

Трамп пообещал задействовать армию, если власти Миннесоты не пресекут беспорядки

Сегодня, 17:51

В Физули дядя и племянник угорели насмерть в автомобиле

Сегодня, 17:31

Экипаж МКС впервые досрочно вернулся на Землю из-за болезни одного из участников миссии

Сегодня, 17:20
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43