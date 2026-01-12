Армения вручила России ноту протеста из-за заявлений Соловьева

Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста из-за заявлений российского журналиста Владимира Соловьева, сообщают армянские СМИ.

"Российский посол в Армении был вызван в Министерство иностранных дел и получил письмо протеста, в котором выражается глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного телеканала. Было подчеркнуто, что они являются неприемлемым посягательством на суверенитет Республики Армения, враждебным проявлением и грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией", - говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян.