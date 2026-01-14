Соловьева хотят признать персоной нон грата в Кыргызстане

Депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев предложил признать одного из главных пропагандистов Кремля, телеведущего Владимира Соловьева персоной нон грата.

Такое мнение депутат высказал в соцсетях.

Депутат отметил, что многих журналистов интересует его мнение по высказыванию Владимира Соловьева на российском канале.

"Я прочитал его высказывание. Считаю, что МИД должен вызвать посла России в Кыргызстане, дать ноту протеста и, возможно, объявить его персоной нон грата. Такого человека нельзя пускать в Кыргызстан", — добавил Дастан Бекешев.

Ранее Владимир Соловьев в одном из своих эфиров выразил мнение, что России, как и США в Венесуэле, стоит "наплевать на международное право" и рассмотреть возможность силового вмешательства во внутренние дела республик Центральной Азии и Армении, чтобы не допустить их выхода из российской "зоны влияния".

Позже посла РФ Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении после высказываний ведущего о возможности военной операции в этой стране. В Узбекистане ряд депутатов также возмутились по поводу высказывания российского телеведущего.



