Иран открыл свое воздушное пространство после пятичасового закрытия - ОБНОВЛЕНО

10:10 - Сегодня
Иран открыл свое воздушное пространство после пятичасового закрытия - ОБНОВЛЕНО

Утром, 15 января, Иран открыл свое воздушное пространство после почти пятичасового закрытия.

Согласно данным Flightradar24, после истечения срока действия NOTAM (уведомления для пилотов), закрывающего воздушное пространство Ирана, несколько рейсов пересекают воздушное пространство страны, сообщает телеканал iranintl.

08:40

Иранские власти временно закрыли воздушное пространство для полетов гражданской авиации.

Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает сервис Flightradar24.

Согласно новому уведомлению, которое действительно чуть более двух часов, воздушное пространство будет закрыто для всех рейсов, кроме международных, на которые даются разрешения.

Источник: Gazeta.ru

