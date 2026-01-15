 В Пакистане начал работу первый центр ASAN xidmət - ФОТО | 1news.az | Новости
В Пакистане начал работу первый центр ASAN xidmət - ФОТО

11:43 - Сегодня
В Исламабаде (Пакистан) состоялась церемония открытия центра ASAN xidmət.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

На церемонии присутствовали премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф, члены пакистанского правительства и делегация во главе с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиевым.

Была предоставлена информация о центре, созданном на основе концепции ASAN xidmət – интеллектуального бренда Азербайджана. Отмечалось, что 10 сентября 2025 года с участием премьер-министра Исламской Республики Пакистан было подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан в области применения опыта ASAN xidmət в Исламской Республике Пакистан.

По поручению Президента Ильхама Алиева государственное агентство оказало содействие в передаче Пакистану опыта ASAN xidmət. Пакистанской стороне была оказана необходимая поддержка в создании центра.

На начальном этапе в пакистанском центре ASAN xidmət (Pakistan Asaan Khidmat Center) планируется предоставление 12 государственными учреждениями 64 услуг.

Центр применяет стандарты ASAN xidmət, волонтерскую программу ASAN и инновационные решения ASAN.

У входа в центр создан специальный уголок, отражающий азербайджано-пакистанскую дружбу. Здесь же размещена цитата Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, подчеркивающая братский характер отношений между двумя странами.

После ознакомления с центром председатель государственного агентства Ульви Мехдиев представил пакистанской делегации концепцию будущего развития вновь открытого центра ASAN xidmət, инновационные решения и азербайджанскую концепцию DOST.

Премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выразил благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за содействие внедрению модели ASAN xidmət в Пакистане. Он оценил ASAN xidmət как прогрессивную и инновационную модель предоставления государственных услуг и подчеркнул, что эта модель будет широко применена в Пакистане.

Соглашения об экспорте модели ASAN xidmət подписаны с 30 странами и международными организациями. В 6 странах – Индонезии, Узбекистане, Эфиопии, Уганде, Афганистане и Пакистане – уже действуют центры обслуживания, основанные на модели ASAN xidmət.

Пакистан является второй крупнейшей мусульманской страной в мире, и в этом отношении внедрение модели ASAN xidmət здесь имеет особое значение как с точки зрения стратегического партнерства, так и с точки зрения укрепления сотрудничества между странами, разделяющими единые ценности.

На церемонии открытия также присутствовали заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Анар Байрамов и чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Пакистане Хазар Фархадов.

Источник: АЗЕРТАДЖ

