 В Индии была поднята тревога из-за слона, который унес жизни 22 человек, также подключен искусственный интеллект | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Индии была поднята тревога из-за слона, который унес жизни 22 человек, также подключен искусственный интеллект

First News Media09:20 - Сегодня
В Индии была поднята тревога из-за слона, который унес жизни 22 человек, также подключен искусственный интеллект

В индийском штате Джаркханд на востоке страны начаты масштабные поисковые работы после того, как одинокий слон, отделившись от стада, напал на деревни, что привело к гибели 22 человек.

Власти привели регион в состояние повышенной готовности, и населению было рекомендовано избегать лесистых районов и не выходить на улицу в ночное время.

В индийском штате Джаркханд на востоке страны начаты масштабные поисковые работы в связи с одним зубастым слоном, который после отделения от стада напал на деревни, что привело к гибели 22 человек. Власти привели регион в состояние повышенной готовности, и населению было рекомендовано избегать лесистых районов и не выходить на улицу в ночное время.

АТАКИ ПРОИЗОШЛИ НОЧЬЮ

Согласно сообщению The Guardian, с начала января в районе Западный Сингбхум в Джаркханде наблюдается слон, который особенно ночью проникает в маленькие деревни и совершает нападения. Первое нападение произошло 1 января в деревне Бандиджхари, где погиб 35-летний мужчина. В последующих нападениях, среди которых были пара и двое их маленьких детей, а также один лесной инспектор, в общей сложности погибли 22 человека.

"КРАЙНЕ АГРЕССИВНЫЙ"

Директор лесного хозяйства района Чайбаса Адитья Нараян заявил, что они считают, что молодой слон проявляет "крайне агрессивное" поведение после отделения от стада. Нараян отметил, что до сих пор было предпринято три попытки успокоить животное, но они оказались неудачными.

ОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ СЕЛЬЧАН

Нараян сообщил, что команды находятся в состоянии готовности и работы по успокоению будут возобновлены, добавив: "Сельчанам было дано определенное предупреждение не входить в лесные районы и быть крайне осторожными".

ПРОХОДИТ 30 КИЛОМЕТРОВ В ДЕНЬ

Власти сообщили, что слон проходит около 30 километров в день, что значительно усложняет его обнаружение. Для поиска животного было задействовано более 100 лесных работников, однако работы пока не принесли результатов.

ЭКСПЕРТНАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ТРЕХ ШТАТОВ

Для отслеживания слона в регион также были направлены специалисты по дикой природе из трех разных штатов. Однако нестабильное поведение слона и его беспорядочные движения по лесистым районам затрудняют поисковые работы.

Эксперты отметили, что произошедший инцидент произошел в период, когда в Индии наблюдается рост конфликтов между людьми и слонами из-за увеличения вырубки лесов, уменьшения источников пищи и воды, а также захвата традиционных миграционных путей слонов поселениями.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ПОГИБЛИ 2800 ЧЕЛОВЕК

Указано, что около 10% старых маршрутов, которые считались безопасными для миграции слонов, теперь непригодны, что приводит к тому, что животные направляются в населенные пункты.

Слоны также погибают в большом количестве по причинам, таким как электрические удары, железнодорожные аварии и отравления в качестве мести. За последние пять лет в Индии более 2800 человек погибли в результате смертельных столкновений со слонами.

ВВЕДЕНЫ МЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В некоторых штатах, таких как Андхра-Прадеш, начали использовать системы раннего предупреждения с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы на ранней стадии обнаруживать приближение слонов к деревням и защищать население.

Поделиться:
345

Актуально

Общество

В Азербайджане высота снежного покрова достигла 41 см

Экономика

Загадочная история Bank Melli Iran: что скрывается в отчетах самого необычного ...

В мире

Иран открыл свое воздушное пространство после пятичасового закрытия - ОБНОВЛЕНО

В мире

Пехлеви заявил, что признает Израиль в случае прихода к власти в Иране

В мире

Арагчи отверг обвинения в планах вешать протестующих

«Меня это вполне устроит»: Трамп дал оценку Пехлеви и сразу сделал оговорку

Иран открыл свое воздушное пространство после пятичасового закрытия - ОБНОВЛЕНО

СМИ: Трамп не хочет затяжной войны с Ираном, но готов нанести быстрый удар

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Обнародовано состояние сотрудника НПО, подорвавшегося на мине в Агдере - ОБНОВЛЕНО

Видеокадры Резы Пехлеви с женой вызвали насмешки в сети - ВИДЕО

Трамп заявил, что не планирует захватывать Путина

В Иране объявили трехдневный траур по погибшим из-за беспорядков

Последние новости

Арагчи отверг обвинения в планах вешать протестующих

Сегодня, 10:53

В Азербайджане высота снежного покрова достигла 41 см

Сегодня, 10:47

Кино на неделю: Вторая часть зомби-трилогии «Храм костей» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:43

«Меня это вполне устроит»: Трамп дал оценку Пехлеви и сразу сделал оговорку

Сегодня, 10:37

В Баку скончалась студентка третьего курса

Сегодня, 10:34

Загадочная история Bank Melli Iran: что скрывается в отчетах самого необычного финансового учреждения Баку

Сегодня, 10:20

Иран открыл свое воздушное пространство после пятичасового закрытия - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:10

В Загатале таксист скончался за рулем - ВИДЕО

Сегодня, 10:05

В Азербайджане семь адвокатов получили предупреждения

Сегодня, 09:53

В Лянкяране брат зарезал брата

Сегодня, 09:40

СМИ: Трамп не хочет затяжной войны с Ираном, но готов нанести быстрый удар

Сегодня, 09:35

Пехлеви заявил, что признает Израиль в случае прихода к власти в Иране

Сегодня, 09:25

В Индии была поднята тревога из-за слона, который унес жизни 22 человек, также подключен искусственный интеллект

Сегодня, 09:20

Кошмарный дебют Арбелоа: «Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании от «Альбасете» - ВИДЕО

Сегодня, 08:57

В Сумгайыте 48-летний мужчина скончался из-за отравления угарным газом

Сегодня, 08:50

СМИ: Великобритания эвакуировала дипломатов из Ирана

Сегодня, 08:47

На каких улицах Баку 15 января наблюдаются транспортные заторы?

Сегодня, 08:45

Саудовская Аравия не разрешит использовать свою территорию для ударов по Ирану

Сегодня, 00:00

Дания и США создадут рабочую группу для обсуждения ситуации вокруг Гренландии

14 / 01 / 2026, 23:39

AФФА подписала лицензионное соглашение с ФИФА

14 / 01 / 2026, 23:20
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43