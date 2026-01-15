В Индии была поднята тревога из-за слона, который унес жизни 22 человек, также подключен искусственный интеллект

В индийском штате Джаркханд на востоке страны начаты масштабные поисковые работы после того, как одинокий слон, отделившись от стада, напал на деревни, что привело к гибели 22 человек.

Власти привели регион в состояние повышенной готовности, и населению было рекомендовано избегать лесистых районов и не выходить на улицу в ночное время.

АТАКИ ПРОИЗОШЛИ НОЧЬЮ

Согласно сообщению The Guardian, с начала января в районе Западный Сингбхум в Джаркханде наблюдается слон, который особенно ночью проникает в маленькие деревни и совершает нападения. Первое нападение произошло 1 января в деревне Бандиджхари, где погиб 35-летний мужчина. В последующих нападениях, среди которых были пара и двое их маленьких детей, а также один лесной инспектор, в общей сложности погибли 22 человека.

"КРАЙНЕ АГРЕССИВНЫЙ"

Директор лесного хозяйства района Чайбаса Адитья Нараян заявил, что они считают, что молодой слон проявляет "крайне агрессивное" поведение после отделения от стада. Нараян отметил, что до сих пор было предпринято три попытки успокоить животное, но они оказались неудачными.

ОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ СЕЛЬЧАН

Нараян сообщил, что команды находятся в состоянии готовности и работы по успокоению будут возобновлены, добавив: "Сельчанам было дано определенное предупреждение не входить в лесные районы и быть крайне осторожными".

ПРОХОДИТ 30 КИЛОМЕТРОВ В ДЕНЬ

Власти сообщили, что слон проходит около 30 километров в день, что значительно усложняет его обнаружение. Для поиска животного было задействовано более 100 лесных работников, однако работы пока не принесли результатов.

ЭКСПЕРТНАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ТРЕХ ШТАТОВ

Для отслеживания слона в регион также были направлены специалисты по дикой природе из трех разных штатов. Однако нестабильное поведение слона и его беспорядочные движения по лесистым районам затрудняют поисковые работы.

Эксперты отметили, что произошедший инцидент произошел в период, когда в Индии наблюдается рост конфликтов между людьми и слонами из-за увеличения вырубки лесов, уменьшения источников пищи и воды, а также захвата традиционных миграционных путей слонов поселениями.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ПОГИБЛИ 2800 ЧЕЛОВЕК

Указано, что около 10% старых маршрутов, которые считались безопасными для миграции слонов, теперь непригодны, что приводит к тому, что животные направляются в населенные пункты.

Слоны также погибают в большом количестве по причинам, таким как электрические удары, железнодорожные аварии и отравления в качестве мести. За последние пять лет в Индии более 2800 человек погибли в результате смертельных столкновений со слонами.

ВВЕДЕНЫ МЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В некоторых штатах, таких как Андхра-Прадеш, начали использовать системы раннего предупреждения с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы на ранней стадии обнаруживать приближение слонов к деревням и защищать население.