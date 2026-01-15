Грузия объявила участников Евровидения 2026: Страну представят победители «Детского Евровидения 2008» - ВИДЕО
Грузия официально назвала представителей на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026», который пройдёт в Вене.
Страну на конкурсе представит группа Bzikebi - победители «Детского Евровидения 2008».
Именно Bzikebi стали первыми, кто принёс Грузии победу на «Детском Евровидении», положив начало успешной истории страны на этом конкурсе; напомним, что Грузия выигрывала «Детское Евровидение» четыре раза - в 2008, 2011, 2016 и 2024 годах.
В состав коллектива входят Гиорги Шиолашвили, Мариам Татулашвили и Мариам Кикуашвили – группа была выбрана грузинским общественным вещателем GPB, конкурсная песня будет представлена позже.
Напомним, что в 2008 году участникам группы было по 10 лет. Bzikebi запомнились зрителям благодаря песне «Bzz…», исполненной на вымышленном языке, и необычному сценическому образу.
В 2025 году группа вновь привлекла внимание к себе, выступив в Тбилиси в интервал-акте «Детского Евровидения» - уже тогда их выступление с песней «We Don’t Sleep» вызвало активное обсуждение в сети и разговоры о возможном участии в «Евровидении».
