 Кино на неделю: Вторая часть зомби-трилогии «Храм костей» и не только - ФОТО - ВИДЕО
Кино на неделю: Вторая часть зомби-трилогии «Храм костей» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:43 - Сегодня
Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»

Жанр - мелодрама, комедия (Италия)

Режиссер - Паоло Дженовезе

В главных ролях: Эдоардо Лео, Пилар Фольяти, Эмануэла Фанелли, Мария Кьяра Джаннетта, Клаудия Пандольфи, Виттория Пуччини, Марко Джаллини

Рейтинги: Кинопоиск – 7,4/10, IMDb – 6,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Свидание Лары и Пьеро - это не диалог двоих, а жаркие дебаты двух трибун на матче. Чтобы услышать друг друга им придется заглушить советы «внутренних экспертов». Иначе это свидание войдет в историю как самое нелепое и безумное приключение в их жизни.

«QIRMIZI ZONA»

Жанр - драма, фантастика, криминал

Режиссер - Эльвин Рустамзаде

В главных ролях: Ясин Хази, Гурбан Исмаилов, Азер Айдемир, Рауф Шахсуваров, Нияз Ильясоглу

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Таинственная утечка радиации, произошедшая на территории Баку, полностью изолирует часть города. Взрыв в подземной лаборатории, скрывавшейся со времён СССР, превращает зону одновременно в опасное место и привлекательную точку для нелегального бизнеса. Эвакуация невозможна, территория полностью закрыта. Пока научная группа пытается сдержать радиацию, криминальные сети создают новый баланс сил, занимаясь контрабандой неизвестного вещества. Освободившийся из тюрьмы Бахадир тайно возвращается в зону и оказывается между прошлым, жаждой мести и преступным миром. Параллельно полицейский Ильяс выходит на след этой тёмной сети. Наука, преступность и человеческая сущность сталкиваются в одной точке. Зона становится не только физической угрозой, но и местом, где обнажается тёмная сторона человека.

«28 ЛЕТ СПУСТЯ: ЧАСТЬ II. ХРАМ КОСТЕЙ»

Жанр – ужасы (Великобритания, США)

Режиссер - Ниа ДаКоста

В главных ролях: Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Эмма Лейрд, Чи Льюис-Парри, Роберт Родс, Элфи Уильямс, Эрин Келлиман

Рейтинги: IMDb – 7,7/10, Tomatometer – 93%

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Посыльный на велосипеде приходит в себя после комы и обнаруживает, что мир захвачен зомби после вспышки вируса.

«УБОЙНАЯ СУББОТА»

Жанр - боевик, комедия (США)

Режиссер - Люк Гринфилд

В главных ролях: Алан Ричсон, Кевин Джеймс, Бэнкс Пирс, Бенджамин Паяк, Алан Тьюдик, Сара Чок, Стивен Рут

Рейтинги: IMDb – 5,5/10, Tomatometer – 23%, Popcornmeter – 3,3/5

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Отец-домосед Брайан принимает приглашение на детский праздник другого отца-домоседа, но всё идёт совершенно не по плану и постепенно скатывается в хаос с бандитами, драками, стрельбой и взрывами.

«UYKUCU»

Жанр - боевик, драма (Турция)

Режиссер – Джан Улкай

В главных ролях – Чагатай Улусой, Эльчин Сангу, Барыш Фалай

Рейтинги: IMDb – 5,5/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Фильм рассказывает о событиях, которые разворачиваются после того, как Ферман - киллер тайной организации «Маса» - во время одного из заданий знакомится с Сайе и влюбляется в неё.

