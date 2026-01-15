Мисир Марданов назначается на должность супруги Рамиза Мехтиева? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В Бакинском государственном университете опровергли информацию о якобы готовящемся назначении бывшего министра образования Азербайджана Мисира Марданова на должность заведующего кафедрой вычислительной математики вместо Галины Мехтиевой - супруги Рамиза Мехтиева.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе БГУ, данные утверждения не соответствуют действительности. Отмечается, что с 2022 года кафедру вычислительной математики и математического моделирования возглавляет профессор Вагиф Ибрагимов.

Сам Мисир Марданов, комментируя распространяемые слухи, заявил, что не намерен обсуждать подобные публикации и продолжает выполнять свою работу. По его словам, решения о месте работы он принимает самостоятельно.

В БГУ также уточнили, что Мисир Марданов на протяжении длительного времени руководит кафедрой высшей математики и методики преподавания математики.