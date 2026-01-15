Иран ожидает от Китая более активной роли в регионе
Сегодня министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.
По данным ведомства, Арагчи рассказал китайскому коллеге о последних событиях в Иране.
Иранский министр отметил, что в стране восстановлена стабильность, и двери для диалога открыты.
Арагчи подчеркнул, что Иран ожидает от Китая более активной роли в обеспечении мира и стабильности в регионе.
Ван И, в свою очередь, заявил, что Китай привержен принципам Устава ООН и международного права и выступает против применения силы в международных отношениях.
Он добавил, что Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и разрешать разногласия путём диалога.
Китайский министр подчеркнул, что его страна готова сыграть конструктивную роль в этом процессе.