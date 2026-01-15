Иран ожидает от Китая более активной роли в регионе

Сегодня министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

По данным ведомства, Арагчи рассказал китайскому коллеге о последних событиях в Иране.

Иранский министр отметил, что в стране восстановлена стабильность, и двери для диалога открыты.

Арагчи подчеркнул, что Иран ожидает от Китая более активной роли в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Ван И, в свою очередь, заявил, что Китай привержен принципам Устава ООН и международного права и выступает против применения силы в международных отношениях.

Он добавил, что Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и разрешать разногласия путём диалога.

Китайский министр подчеркнул, что его страна готова сыграть конструктивную роль в этом процессе.