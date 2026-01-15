Пашинян призвал ускорить юридическое оформление соглашений TRIPP

Совместное заявление о рамках реализации TRIPP, опубликованное от имени Республики Армения и США, является еще одним основополагающим документом мирного процесса.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства, сообщает Арменпресс.

«Это следующий важный шаг после заявления от 8 августа 2025 года, которым на рамочном уровне решается один из ключевых и принципиальных вопросов мирного процесса – разблокировка региональных коммуникаций, затрагивающая все фундаментальные вопросы. Смысл и практическое значение заявления заключается в том, что мир в нашей республике и нашем регионе устанавливается очень конкретными и практическими шагами, и теперь это практическая реальность», – отметил он.

Пашинян отметил, что достигнутые в рамках TRIPP соглашения должны быть как можно скорее оформлены в виде де-юре договоров. “Нам необходимо начать работу над проектами соглашений и необходимыми юридическими решениями. В частности, в Республике Армения должна быть создана компания под названием TRIPP. Нам также необходимо определить маршруты, права на застройку, землепользование и разрешения на строительство”, — сказал он, добавив, что государственные структуры должны начать подготовку к предстоящим процессам уже сегодня.

Ранее, 13 января, в Вашингтоне министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. В ходе встречи стороны обсудили выполнение соглашений, достигнутых на мирном саммите в Вашингтоне 8 августа 2025 года, подчеркнув важность дальнейшей институционализации мирного процесса. Министр иностранных дел и госсекретарь США также одобрили совместное заявление о рамках реализации программы “Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания” (TRIPP).