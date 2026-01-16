Симонян отверг обвинения во вмешательстве Турции во внутренние дела Армении

Спикер парламента Армении Ален Симонян прокомментировал заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, касающиеся внутриполитической ситуации в Армении и региональных процессов.

Ранее Фидан заявил, что парламентские выборы в Армении, которые запланированы на июнь 2026 года, будут иметь значение для разблокирования региональных коммуникаций и нормализации отношений Турции с Арменией и Азербайджаном. Он также отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в настоящее время лидирует в социологических опросах.

«Мы видим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас лидирует в опросах общественного мнения. Мы поддерживаем конструктивную роль, которую он играет в этом процессе. Это направление должно продолжаться», — заявил глава МИД Турции.

Комментируя эти высказывания, Симонян отверг утверждения о вмешательстве Турции во внутренние дела Армении или поддержке конкретных политических сил. По его словам, речь идет о поддержке турецким министром общественного запроса на мир и развитие регионального сотрудничества.

«Я выражаю благодарность министру иностранных дел Турции и всем региональным партнерам, которые поддерживают стремление значительной части армянского общества к миру и расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в рамках проекта TRIPP», — заявил Симонян.

Источник: Sputnik Армения