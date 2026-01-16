Российского олигарха Самвела Карапетяна вновь заключат под стражу, вместо домашнего ареста, под которым он находился с 30 декабря прошлого года.

Решение вернуть владельца ГК "Ташир" в СИЗО принял Апелляционный суд, о чем сообщили Sputnik Армения в пресс-службе суда. Последний тем самым отменил решение суда нижестоящей инстанции, принятое в конце 2025 г.

Напомним, 30 декабря 2025 года решением суда мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Карапетяна была заменена на домашний арест.

Бизнесмен был взят под стражу в июне 2025 года.

Против него были выдвинуты обвинения — по пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 УК Армении: "отмывание денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий либо влияния, обусловленного ими".