В Имишли выявлена хлебопекарня, работавшая в антисанитарных условиях - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели проверку в расположенном в городе Имишли на проспекте Гейдара Алиева предприятии по производству хлеба предприятии, принадлежащем Кямилю Магерамову.

В ходе осмотра на предприятии был выявлен ряд нарушений, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Так, стены в производственной зоне находятся в неудовлетворительном состоянии и не выполнены из материалов, устойчивых к дезинфекции, оборудование, используемое при приготовлении теста, подверглось коррозии, столы, инструменты и оборудование, контактирующие с пищевой продукцией, содержатся в ненадлежащей чистоте, не соблюдается температурный режим, вода, используемая в процессе производства, не проходит фильтрацию, не проводятся соответствующие санитарные работы, сотрудники не обеспечены специальной одеждой, а также нарушены другие требования.

По данному факту руководитель предприятия привлечён к административной ответственности, деятельность предприятия ограничена до устранения выявленных нарушений.