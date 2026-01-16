Роберта Кочаряна вновь хотят судить по делу 1 марта - суд утвердил запрос прокурора

Суд по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна и других дал «добро» прокурору с целью продолжить вести разбирательство по новому обвинению.

Дело касается трагических событий 1 марта 2008 г. По этому делу экс-лидер Армении, бывший вице-премьер, экс-министр обороны и бывший глава Генштаба изначально обвинялись по статье 300.1 УК РА («свержение конституционного строя»).

В 2021 году, однако, Конституционный суд признал эту статью несоответствующей Основному закону, и дело тогда закрыли. Но в 2023 году кейс решили открыть с нуля в связи с появлением в принятом вновь уголовном кодексе новой статьи. На это обвинение и дал «отмашку» сегодня суд. Но столкнулся с новой проблемой - на это обратил внимание Армен Геворкян, бывший вице-премьер и один из фигурантов. Он и Сейран Оганян – ныне депутаты, а значит неприкосновенны.

Геворкян заметил на сегодняшнем заседании, что им, по сути, предъявляется новое обвинение в обход закона. Для нового обвинения нужно в соответствующем порядке подать ходатайство в парламент и получить согласие, чего не было сделано.

Впрочем, суд это не убедило – судья Саргис Петросян заявил, что они – обвиняемые с 2018 г. Суд принимает решение дополнить обвинение и изменить правовую формулировку деяния, добавил Петросян. На этом решили взять паузу и продолжить заседание 10 февраля.

