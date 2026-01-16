Кризис международного права: причины, проявления и негативные последствия для Азербайджана

«В современном мире больше нет того, что называется международным правом».

Ильхам Алиев

Международное право, как система норм, призванных регулировать отношения государств, предотвращать конфликты и защищать фундаментальные права человека, в конце ХХ – начале XXI века впало в глубокий кризис.

Этот кризис стал особенно очевидным в контексте длительных конфликтов, замороженных споров и неоднородного, неоднозначного применения правовых норм. Несмотря на наличие формальных институтов — таких как Организация Объединённых Наций, Международный суд ООН, Международный уголовный суд — реальная способность международного права эффективно предотвращать вооружённые конфликты и обеспечивать стабильность не просматривается. Да, Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт 1975 года, многочисленные конвенции и другие соглашения, являющиеся основными источниками международного права, никто не отменял и не расторгал: на бумаге они существуют. Однако, международное право это - взаимосвязанная система норм, которая обязательна к применению в случае их нарушения. Так вот эта система не работает: нормы права на бумаге есть, но в жизни они не применяются. И чем больше проходит времени, тем быстрее увеличивается количество норм и принципов международного права, которые нарушаются и не применяются. Попробуем разобраться что же произошло.

Понятие и признаки современного кризиса международного права

«Кризис международного права» — это не единичное явление, а совокупность тенденций, которые начали проявляться в противоречивом применении основополагающих принципов международного права; избирательности в реакции международных институтов на нарушения; недостаточной приверженности государств собственным обязательствам по Уставу ООН, а также возрастании c геометрической прогрессией роли силы над нормой.

В своей речи на открытой дискуссии Совета Безопасности 12 января 2023 года Антонио Гутерриш заявил, что верховенство закона находится под серьёзной угрозой и мир находится «в серьёзной опасности превратиться в состояние правового беззакония (Rule of Lawlessness)». Достаточно запоздалое заявление. Примеры таких угроз включают имевшие место широкомасштабные нарушения международного права в различных регионах, от оккупации Арменией территории Азербайджана до вторжения России в Украину, от подавления прав населения Афганистана до военных преступлений в Мьянме и мн. др.

Современный международно-правовой дискурс указывает на структурные противоречия: баланс между территориальной целостностью государств и правом народов на самоопределение в результате умышленных манипуляций становится объектом юридических коллизий, что усугубляет кризис правовой системы. Наиболее яркий пример подобных манипуляций – позиция Минской группы ОБСЕ в процессе затягивания Карабахского конфликта и оккупации азербайджанских территорий.

Система международных отношений, сформировавшаяся после Второй мировой войны, не поощряла возникновение новых государств. Мировое сообщество во второй половине ХХ века не рассматривало насилие в качестве способа или метода создания нового государства. Это вытекало из основных принципов и норм международного права. Однако, в конце 1980-х, в начале 1990-х годов геополитические центры закрывали глаза на создание одного за другим непризнанных сепаратистских государств («НКР», Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья), а в отдельных случаях и поддерживали это (Косово).

Эта практика и подорвала основы незыблемости международного права, его основных источников.

Основные вызовы международного права в XXI веке

Исследования конфликтов последних почти четырех десятилетий позволяют выделить в современной международной практике следующие вызовы, обрушающие международно-правовую систему:

Избирательное применение международных норм. Различные международные акторы демонстрируют двойные стандарты в подходах к конфликтам. Например, правовой статус сепаратистских образований в Косово вопреки нормам международного права трактуется иначе, чем другие случаи самоопределения, создавая прецедентные юридические споры. Расчет был на формирование со временем прецедентных норм международного права, оправдывающих Косовский прецедент. С Карабахом это не получилось.

Ограниченность» механизмов урегулирования «замороженных конфликтов». Такие конфликты, как в Карабахе, продемонстрировали, что существующие международно-правовые инструменты, и прежде всего имеющиеся в распоряжении ООН, оказались недостаточными и неэффективными для достижения юридического и политического разрешения сложных территориальных споров. Сегодня мы это наблюдаем на многочисленных примерах в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, да и в Европе.

Негативные последствия кризиса международного права

Кризис международного права оказывает широкий спектр негативных последствий, как на глобальном уровне, так и для конкретных государств. Прежде всего это - ущемление прав государств и народов. Нарушение одних международно-правовых норм под предлогом защиты других, их избирательное применение подрывает основу справедливости и доверия к международной правовой системе, что в свою очередь угрожает стабильности международных отношений.

Во-вторых - усиление милитаризации и односторонних действий. Государства, не видя надежной защиты со стороны международной правовой системы, всё чаще прибегают к односторонним мерам самообороны или силовому решению споров — что ещё больше усугубляет конфликты.

Третье - ухудшение гуманитарной ситуации. Конфликты, не урегулированные правовыми механизмами, приводят к большим человеческим жертвам, массовым перемещениям населения, экономическим потерям и социальной дестабилизации. Десятки тысяч погибших, более миллиона азербайджанских беженцев, четыре тысячи пропавших без вести, сотни тысяч раненых – итог того, что международное право не применялось, не работало.

Азербайджан в контексте кризиса международного права

Азербайджан на протяжении более трёх десятилетий сталкивался с длительными негативными последствиями проявлений кризиса международного права, особенно в связи с армяно-азербайджанским конфликтом и оккупацией со стороны Армении его территорий. Этот конфликт (в результате сепаратизма, агрессии и оккупации) стал одним из ключевых примеров того, как международные правовые механизмы не смогли эффективно предотвратить длительное нарушение территориальной целостности и прав государства.

Первое из негативных последствий - это длительная оккупация, которая привела к сильным и долгосрочным социально-экономическим и гуманитарным последствиям: вынужденное перемещение населения, разрушение инфраструктуры, утрата доступа к экономическим ресурсам, ослабление национального суверенитета. В течение этих лет международные организации редко выступали единообразно или эффективно для прекращения оккупации.

Другое последствие - правовая неопределённость и замороженный конфликт. Замороженный армяно-азербайджанский конфликт являлся сложной юридической проблемой: искаженное толкование права на самоопределение спорного населения сталкивалось, противопоставлялось принципу территориальной целостности, который являлся основой миропорядка второй половины ХХ века. Эта правовая коллизия усугубила кризис международного права, поскольку ни одно из правил, которыми подменялись нормы международного права, не могло убедительно, справедливо разрешить спор с полным соблюдением всех общепринятых норм.

Третье негативное последствие, с которым столкнулся Азербайджан - международная реакция на 44-дневную Карабахскую войну в 2020 году. В 2020 году в результате этой Отечественной войны Азербайджан восстановил контроль над освобождёнными территориями. Однако реакция ряда международных организаций на нарушения, происходившие в ходе войны и в долгосрочном периоде до него, была неоднородной. Четко отмечалось безразличие международных институтов к обстрелам ракетами мирных граждан и другим грубым нарушениям Арменией международного права в регионе, что усилило, с одной стороны, восприятие кризиса международного правопорядка, а с другой, убеждение в безнаказанности нарушений норм международного права.

В своем новогоднем обращении Президент Ильхам Алиев сказал: «Нормы международного права в сегодняшнем мире не работают, многие страны взяли за основу принцип "Кто сильнее, тот и прав". Во всем мире идет широкомасштабный процесс вооружения. В такой ситуации мы в любой момент должны быть готовы достойно защитить нашу территориальную целостность, суверенитет…».

Возможности преодоления кризиса международного права

Шансами для выхода из данного глубокого кризиса, которые стремительно уменьшаются, являются системные преобразования в глобально меняющемся мире. В первую очередь, реформа международных институтов, включая усиление механизмов, обеспечивающих обязательность исполнения решений и устранение двойных стандартов. Это касается, прежде всего, ООН, ОБСЕ и др. Далее, повышение прозрачности применения норм международного права с единообразным подходом без территориальных или политических преференций. Исключение малейшей возможности применения «двойных стандартов». И, в-третьих, усиление роли международных судебных органов, таких как Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека, в реакции на нарушения. Безусловными должны быть и их деполитизация, соблюдение и следование всем принципам правосудия.

Ведущую роль в этом процессе должны сыграть геополитические лидеры.

Подводя некоторые итоги…

Современный кризис международного права выявляет фундаментальные причины, приведшие к развалу международной правовой архитектуры: от избирательности применения норм до неспособности предотвратить затяжные, кровопролитные конфликты. Опыт Азербайджана в контексте армяно-азербайджанского конфликта демонстрирует, как эти «слабости» международного правопорядка становятся источником длительных негативных последствий для конфликтующих государств.

Решение этих проблем требует глубоких, коренных реформ системы международного правопорядка, международного права, направленных на укрепление верховенства права, справедливости и защиты прав всех государств и народов… А может и создания новых систем…

Иначе, «право силы» останется превалировать над «силой права».

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики