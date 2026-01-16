 В Армении могут освободить от уголовной ответственности лиц в возрасте 27–37 лет, не служивших в армии | 1news.az | Новости
Армения

First News Media16:00 - Сегодня
Комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении дала положительное заключение законопроекту о внесении дополнений и изменений в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Предлагается освободить граждан в возрасте 27-37 лет от уголовной ответственности, если они добровольно вернутся в Армению и выберут один из оговоренных в документе вариантов.

«Первый – отслужить 24 месяца, второй – отслужить 12 месяцев и уплатить 2,5 млн драмов ($6600) в госбюджет, третий – отслужить 6 месяцев и уплатить 5 млн драмов ($13 200), четвертый – отслужить 1 месяц и уплатить 10 млн драмов ($26 400), и пятый – уплатить 15 млн драмов ($39 600) в госбюджет вместо военной службы», – отметил депутат правящей фракции «Гражданский договор» Айк Саркисян.

По его словам, в настоящее время проживают за границей и находятся в розыске более 1200 граждан, достигших 27 лет после принятия предыдущего закона, и они не возвращаются в Армению из-за риска быть приговоренными к тюремному заключению на срок от 2 до 5 лет.

По словам Саркисяна, государство также несет огромные убытки от всего этого.

«Средние ежемесячные прямые и косвенные расходы на содержание одного человека в исправительном учреждении составляют 437 900 драмов ($1156). Если возвращающиеся лица будут приговорены к 3 годам лишения свободы, государству придется потратить 15,76 млн. драмов ($41 606) на содержание каждого из них. Если все 1200 добровольно вернутся и будут приговорены, государству придется потратить около 19 млрд. драмов (более $50,160 млн) только на их содержание в тюрьме», - отметил Саркисян, подчеркнув, что этот закон предлагает решить этот вопрос раз и навсегда, «чтобы от этого выиграли и эти люди, и государство».

По словам депутата, после принятия предложенного им предыдущего закона (о выплате компенсации за освобождение от службы или сокращение срока – ред.), с февраля 2024 года по 1 августа 2025 года им воспользовались около 200 граждан, которые внесли плату или служили в ВС, были взяты на учет в резерве, а в госбюджет было внесено около 2 млрд. драмов или $5 млн.

Парламент Армении обсудит законопроект в ходе пленарной сессии.

Источник: Новости-Армения

342

В Армении могут освободить от уголовной ответственности лиц в возрасте 27–37 лет, не служивших в армии

Отменены рейсы между Тегераном и Ереваном

