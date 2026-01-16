Спор из-за скота закончился стрельбой: подробности инцидента с сыном бывшего главы ИВ в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности вооруженного инцидента в Евлахе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, инцидент был зафиксирован 16 января в селе Гоюнбинеси Евлахского района.

Скот, принадлежащий жителю, села Гошгару Новрузову (1980 г. р.), зашел на посевной участок Заура Самедова (1987 г. р.). Из-за нанесенного урожаю ущерба между мужчинами возник спор. В результате З. Самедов открыл огонь из принадлежащего ему охотничьего ружья в Г. Новрузова, ранив его в ногу.

З. Самедов был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту в Евлахском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело.

Отметим, что Заур Самедов является сыном бывшего главы исполнительной власти Евлаха Годжи Самедова, который был арестован в 2019 году по обвинению в коррупции и скончался в 2023 году.

16:07

Сегодня в Евлахе произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в ходе инцидента 39-летний Заур Самедов на почве хулиганства ранил в область ноги своего 46-летнего знакомого из зарегистрированного охотничьего ружья. З.Самедов был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту в Евлахском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется расследование.

По имеющейся дополнительной информации, Заур Самедов является сыном бывшего главы исполнительной власти Евлаха Годжи Самедова. Г. Самедов, арестованный в 2019 году, был условно-досрочно освобожден и скончался в 2023 году из-за проблем со здоровьем.