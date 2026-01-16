 Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана | 1news.az | Новости
В мире

Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана

First News Media19:30 - Сегодня
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи лишнн приглашения на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Как сообщает Sky News, решение принято организаторами на фоне жесткого разгона протестов в Иране.

В заявлении организаторов отмечается, что несколько недель назад приглашения были направлены представителям правительства Ирана, в том числе Аббасу Арагчи, однако "в свете текущих событий Мюнхенская конференция по безопасности отзывает данные приглашения".

Мюнхенская конференция по безопасности в этом пройдет 13–15 февраля.

