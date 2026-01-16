Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи лишнн приглашения на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Как сообщает Sky News, решение принято организаторами на фоне жесткого разгона протестов в Иране.
В заявлении организаторов отмечается, что несколько недель назад приглашения были направлены представителям правительства Ирана, в том числе Аббасу Арагчи, однако "в свете текущих событий Мюнхенская конференция по безопасности отзывает данные приглашения".
Мюнхенская конференция по безопасности в этом пройдет 13–15 февраля.
323