Сидху Дабиндерджит Сингх: Сикхи веками выступают за равенство и религиозную свободу

Сикхи на протяжении веков выступают за равенство, религиозную свободу и социальную справедливость, заявил исполнительный директор Федерации сикхов (Великобритания) Сидху Дабиндерджит Сингх в ходе конференции в Баку на тему «Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии».

По его словам, еще 556 лет назад Гуру Нанак Дев Джи открыто выступал против социального неравенства, отстаивал равноправие женщин, осуждал кастовую систему и средневековую практику сати, при которой вдов заставляли сжигать себя на погребальном костре мужа.

Он подчеркнул, что идеи равенства, провозглашенные сикхами, значительно опережали свое время - в то время как в западных странах женщины получили право голоса лишь около ста лет назад.

По его словам, сикхи сыграли ключевую роль в борьбе за независимость Индии, несмотря на то что составляли менее 2% населения.

Говоря о событиях 1947 года, Сингх подчеркнул, что раздел Пенджаба стал трагедией для сикхов: миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а сотни тысяч погибли или подверглись насилию.

В завершение он заявил, что сикхи никогда не признавали Конституцию Индии, принятую в 1950 году, поскольку она не признает сикхизм как отдельную религию.

По его словам, ни одно из последующих правительств Индии так и не устранило этот пробел.

