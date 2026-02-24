Армения обратилась к ЕС за помощью в предотвращении вмешательства извне в преддверии парламентских выборов

Армения обратилась к Евросоюзу за помощью в предотвращении вмешательства извне в преддверии очередных парламентских выборов в республике, запланированных на июнь 2026 года.

Об этом, как сообщает Arminfo, сказала журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

По ее словам, министры иностранных дел стран-членов ЕС на сегодняшнем заседании обсудят Армению. "В следующем году в Армении пройдут выборы. Сегодня мы обсудим, как сможем помочь Армении в этом вопросе. Армения обратилась к нам за помощью в предотвращении вмешательства извне", - отметила Калласс, передают СМИ.

Ранее Кая Каллас заявляла, что в преддверии парламентских выборов в Армении в 2026 году Россия стала усиливать кампанию по дезинформации. Она также сообщила, что Армении будет представлено 15 млн евро со стороны ЕС для противостояния угрозам из вне.