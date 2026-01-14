Российский комментатор обматерил в эфире юных хоккеистов из Казахстана

Комментатор телеканала «12 канал» из Омска Максим Гречанин грубо оскорбил игроков детской хоккейной казахстанской команды «Астана» на детско-юношеском хоккейном турнире, который проходил в Омске. Комментатор назвал юных казахстанцев «пид**ами» и «чебуродами». Его слова попали в эфир.

После журналист заявил изданию shaiba.kz, что произнёс оскорбления случайно и не подумал, что микрофон окажется включенным.

«То, что было сказано мной и попало в эфир перед началом матча, вообще не должно было прозвучать. Ни в отношении ХК «Астана», ни в отношении любой другой команды. Это было грубо и неэтично с моей стороны и ни в коем случае не являлось попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь между народами двух стран», — позже сказал Гречанин.

Однако родители хоккеистов направили жалобы руководству «12 канала», где работает комментатор.

Омские СМИ пишут, что после инцидента Федерация хоккея России начала проверку. Кроме того, не исключается возможность возбуждения уголовного дела по статье о разжигании национальной и религиозной розни.