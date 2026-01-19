Задержаны братья, подозреваемые в хищении имущества на 5000 манатов - ВИДЕО

В Баку задержаны братья, подозреваемые в совершении краж.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Согласно информации, в полицию поступило заявление о краже из частного дома на территории Сабаильского района. Владелец дома сообщил о хищении бытовых предметов на сумму 5000 манатов. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 8-го отделения полиции Сабаильского РУП, были задержаны подозреваемые — 31-летний Эльмеддин Садыгов и его брат, 29-летний Умид Садыгов.

В ходе расследования было установлено, что задержанные также причастны к краже автомобильных запчастей со склада другого объекта, которые они впоследствии успели продать.

Следствие по делу продолжается.