Левон Тер-Петросян и «Дашнакцутюн»: экс-президент меняет убеждения

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

15 января 2026 года представители Армянского национального конгресса (АНК) под руководством Левона Тер-Петросяна и партия «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) провели ряд политических консультаций по текущей внутриполитической ситуации в Армении.

Основные обсуждаемые темы включали в себя проблемы «вокруг Армянской «апостольской» церкви, уголовное преследование политических оппонентов и обеспечение законности и прозрачности предстоящих парламентских выборов».

Эти консультации проходят на фоне предстоящих парламентских выборов в июне 2026 года, в которых обе структуры заявили о своём намерении участвовать: АНК выдвинул кандидата на пост премьер-министра, а АРФД будет участвовать в составе альянса или блока.

Основные цели консультаций

Анализ информационных источников позволяет выделить ряд не заявленных, но очевидных целей проведенных консультаций. Прежде всего, в качестве одной из основных целей необходимо выделить согласование оппозиционной стратегии. В центре внимания была координация действий оппозиционных сил против действующего правительства Николы Пашиняна. АНК и Дашнакцутюн обсуждали, как совместно влиять на политическую повестку, усилить давление на власти и мобилизовать избирателей.

Другой основной целью являлось обсуждение текущих политических кризисов. Особое внимание уделялось заявлениям и конфликтам вокруг Армянской церкви, которые стали одним из симптомов более широкого конфликта между государством и традиционными институтами. Эту тему оппозиция планирует использовать для критики правительства за «авторитаризм и давление на свободу совести».

В качестве третьей цели можно выделить обсуждение вопросов выборов и правосудия. Участники консультаций коснулись вопросов уголовных дел против оппозиционных политиков и активистов, что также подчеркивает их позицию о «несправедливом давлении на оппонентов власти». Это ключевой пункт для формирования нарратива об «незаконности и несправедливости текущей власти».

Почему Левон Тер-Петросян и Дашнакцутюн идут на сближение

Левон Тер-Петросян как первый президент независимой Армении в 1990-х пытался позиционировать себя фигурой, чья политика балансировала между национальными интересами и прагматизмом. Общеизвестна его позиция после оккупации азербайджанских территорий, когда он предлагал посредством небольших уступок Азербайджану достичь мирного соглашения и «завершить конфликт». Это, собственно, и послужило поводом для его отставки. Его отношения с Дашнакцутюн были сложными: в 1990-х он добился запрета деятельности партии, а после его отставки в 1998 году партия легализовалась и вернулась в политическую жизнь.

Имидж Тер-Петросяна был серьезно подпорчен обнародованием видеозаписей его выступлений перед боевиками «Еркрапа» в 1993 году, раскрывшими его подлинное политическое лицо нацистского преступника, гордившегося этническими чистками.

Сегодня современная политическая реальность изменилась. Азербайджан освободил свои территории, полностью восстановив свой суверенитет над ними. Перед лицом сильного правительства Пашиняна, которое участвует в предложенном Азербайджаном мирном процессе и позиционируется реформаторским, оппозиционные силы пытаются найти общие основания для сотрудничества: они хотят бросить вызов власти и получить влияние в будущем парламенте. Сценарий, при котором антизападные и различные националистические/традиционалистские/реваншистские силы объединяются ради общей политической цели, становится характерным для предвыборного периода.

О чем оппозиционеры договаривались конкретно, и способно ли это на что-то повлиять

Хотя официального документа о договорённостях пока нет, по итогам консультаций стало понятно, что стороны согласовали несколько ключевых подходов: 1) объединение усилий в критике правительства по вопросам свободы вероисповедания (церковь), законности выборов и преследования оппонентов; 2) координация участия в выборах: АНК и АРФД хотят создать более широкую оппозиционную коалицию, чтобы повысить шансы на преодоление барьеров прохождения в парламент; 3) возможный (не подтверждено официально, но логически вытекает из обсуждаемых тем) обмен стратегиями по привлечению электората и усилению общего антипашинянского нарратива.

Подобные консультации могут усилить оппозиционную координацию и создать ощущение консолидации несогласных с властью. Для оппозиции это особенно актуально в условиях, когда Пашинян сталкивается с критикой за свою политику безопасности и внутренние реформы (например, вокруг церкви и уголовных дел).

Если объединение оппозиционных сил окажется достаточно широким, это может ослабить шансы «Гражданского договора» Пашиняна укрепить парламентское большинство. Однако на данный момент опросы показывали, что партии вроде АРФД и АНК имеют относительно низкий уровень поддержки по отдельности, что что подталкивает оппозицию к созданию более широкого блока для реального электорального успеха.

Совместная оппозиционная стратегия может усилить поляризацию общественного дискурса — особенно если нарратив будет строиться на критике правительства за «антинародность» и «действие вне интересов Армении», что уже звучит в публичных заявлениях оппозиции.

Реваншистский фактор АНК и АРФД: риски для мирного процесса и региональной стабильности

Несмотря на различия в политическом прошлом и риторике, Армянский национальный конгресс Левона Тер-Петросяна и партия Дашнакцутюн в нынешних условиях демонстрируют опасное сближение на почве реваншистского мировоззрения. Это мировоззрение основывается на отрицании итогов последних геополитических и военных трансформаций, отказе от прагматичного осмысления новой региональной реальности и стремлении к возврату к устаревшим, конфронтационным подходам.

Если Дашнакцутюн традиционно выступает носителем радикально-националистической повестки, то АНК, позиционируя себя как «умеренную» силу, фактически предлагает идеологически завуалированный реваншизм, апеллируя к «утраченному суверенитету», «национальному унижению» и необходимости «пересмотра» уже сложившихся договорённостей.

Победа или даже существенное усиление блока АНК–АРФД несёт в себе прямую угрозу продолжающемуся мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Обе силы последовательно ставят под сомнение легитимность переговорного трека, критикуют любые компромиссные решения как «капитуляцию», формируют в общественном сознании образ мира как временной и нежелательной паузы, а не как стратегической цели.

В случае прихода этих сил к власти или получения ими блокирующего влияния в парламенте, Армения рискует вернуться к политике изоляции, конфронтации и дипломатической стагнации, что автоматически осложнит отношения не только с соседями, но и с ключевыми международными партнёрами.

Реваншистская риторика АНК и АРФД используется прежде всего как инструмент внутренней политической мобилизации, а не как реалистичная внешнеполитическая стратегия. Эксплуатация темы «национального поражения» позволяет этим силам радикализировать электорат, подрывать доверие к действующим институтам власти, а также дискредитировать любые попытки мирного урегулирования.

Подобная стратегия ведёт к долгосрочной дестабилизации, усиливает общественную поляризацию и лишает страну возможности сосредоточиться на экономическом развитии и институциональных реформах.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что АНК и АРФД фактически предлагают ревизию внешнеполитического курса Армении, не имея при этом ни ресурсов, ни международной поддержки для реализации альтернативной стратегии. В условиях хрупкого регионального баланса это может привести к возобновлению напряжённости на границах, усилению давления на Армению со стороны внешних акторов, снижению инвестиционной и экономической привлекательности страны.

Итог

Таким образом, возможный успех АНК и АРФД на выборах представляет собой не просто смену политических фигур, а качественный риск для будущего Армении. Реваншистская логика, лежащая в основе их сближения, противоречит задаче устойчивого мира, регионального сотрудничества и долгосрочной безопасности. В этом смысле предстоящие выборы становятся не только политическим, но и цивилизационным выбором между будущим, основанным на компромиссе и развитии, и прошлым, построенным на конфликте и иллюзиях реванша.