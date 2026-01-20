 Левон Тер-Петросян и «Дашнакцутюн»: экс-президент меняет убеждения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Мнение

Левон Тер-Петросян и «Дашнакцутюн»: экс-президент меняет убеждения

First News Media12:20 - Сегодня
Левон Тер-Петросян и «Дашнакцутюн»: экс-президент меняет убеждения

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

15 января 2026 года представители Армянского национального конгресса (АНК) под руководством Левона Тер-Петросяна и партия «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) провели ряд политических консультаций по текущей внутриполитической ситуации в Армении.

Основные обсуждаемые темы включали в себя проблемы «вокруг Армянской «апостольской» церкви, уголовное преследование политических оппонентов и обеспечение законности и прозрачности предстоящих парламентских выборов».

Эти консультации проходят на фоне предстоящих парламентских выборов в июне 2026 года, в которых обе структуры заявили о своём намерении участвовать: АНК выдвинул кандидата на пост премьер-министра, а АРФД будет участвовать в составе альянса или блока.

Основные цели консультаций

Анализ информационных источников позволяет выделить ряд не заявленных, но очевидных целей проведенных консультаций. Прежде всего, в качестве одной из основных целей необходимо выделить согласование оппозиционной стратегии. В центре внимания была координация действий оппозиционных сил против действующего правительства Николы Пашиняна. АНК и Дашнакцутюн обсуждали, как совместно влиять на политическую повестку, усилить давление на власти и мобилизовать избирателей.

Другой основной целью являлось обсуждение текущих политических кризисов. Особое внимание уделялось заявлениям и конфликтам вокруг Армянской церкви, которые стали одним из симптомов более широкого конфликта между государством и традиционными институтами. Эту тему оппозиция планирует использовать для критики правительства за «авторитаризм и давление на свободу совести».

В качестве третьей цели можно выделить обсуждение вопросов выборов и правосудия. Участники консультаций коснулись вопросов уголовных дел против оппозиционных политиков и активистов, что также подчеркивает их позицию о «несправедливом давлении на оппонентов власти». Это ключевой пункт для формирования нарратива об «незаконности и несправедливости текущей власти».

Почему Левон Тер-Петросян и Дашнакцутюн идут на сближение

Левон Тер-Петросян как первый президент независимой Армении в 1990-х пытался позиционировать себя фигурой, чья политика балансировала между национальными интересами и прагматизмом. Общеизвестна его позиция после оккупации азербайджанских территорий, когда он предлагал посредством небольших уступок Азербайджану достичь мирного соглашения и «завершить конфликт». Это, собственно, и послужило поводом для его отставки. Его отношения с Дашнакцутюн были сложными: в 1990-х он добился запрета деятельности партии, а после его отставки в 1998 году партия легализовалась и вернулась в политическую жизнь.

Имидж Тер-Петросяна был серьезно подпорчен обнародованием видеозаписей его выступлений перед боевиками «Еркрапа» в 1993 году, раскрывшими его подлинное политическое лицо нацистского преступника, гордившегося этническими чистками.

Сегодня современная политическая реальность изменилась. Азербайджан освободил свои территории, полностью восстановив свой суверенитет над ними. Перед лицом сильного правительства Пашиняна, которое участвует в предложенном Азербайджаном мирном процессе и позиционируется реформаторским, оппозиционные силы пытаются найти общие основания для сотрудничества: они хотят бросить вызов власти и получить влияние в будущем парламенте. Сценарий, при котором антизападные и различные националистические/традиционалистские/реваншистские силы объединяются ради общей политической цели, становится характерным для предвыборного периода.

О чем оппозиционеры договаривались конкретно, и способно ли это на что-то повлиять

Хотя официального документа о договорённостях пока нет, по итогам консультаций стало понятно, что стороны согласовали несколько ключевых подходов: 1) объединение усилий в критике правительства по вопросам свободы вероисповедания (церковь), законности выборов и преследования оппонентов; 2) координация участия в выборах: АНК и АРФД хотят создать более широкую оппозиционную коалицию, чтобы повысить шансы на преодоление барьеров прохождения в парламент; 3) возможный (не подтверждено официально, но логически вытекает из обсуждаемых тем) обмен стратегиями по привлечению электората и усилению общего антипашинянского нарратива.

Подобные консультации могут усилить оппозиционную координацию и создать ощущение консолидации несогласных с властью. Для оппозиции это особенно актуально в условиях, когда Пашинян сталкивается с критикой за свою политику безопасности и внутренние реформы (например, вокруг церкви и уголовных дел).

Если объединение оппозиционных сил окажется достаточно широким, это может ослабить шансы «Гражданского договора» Пашиняна укрепить парламентское большинство. Однако на данный момент опросы показывали, что партии вроде АРФД и АНК имеют относительно низкий уровень поддержки по отдельности, что что подталкивает оппозицию к созданию более широкого блока для реального электорального успеха.

Совместная оппозиционная стратегия может усилить поляризацию общественного дискурса — особенно если нарратив будет строиться на критике правительства за «антинародность» и «действие вне интересов Армении», что уже звучит в публичных заявлениях оппозиции.

Реваншистский фактор АНК и АРФД: риски для мирного процесса и региональной стабильности

Несмотря на различия в политическом прошлом и риторике, Армянский национальный конгресс Левона Тер-Петросяна и партия Дашнакцутюн в нынешних условиях демонстрируют опасное сближение на почве реваншистского мировоззрения. Это мировоззрение основывается на отрицании итогов последних геополитических и военных трансформаций, отказе от прагматичного осмысления новой региональной реальности и стремлении к возврату к устаревшим, конфронтационным подходам.

Если Дашнакцутюн традиционно выступает носителем радикально-националистической повестки, то АНК, позиционируя себя как «умеренную» силу, фактически предлагает идеологически завуалированный реваншизм, апеллируя к «утраченному суверенитету», «национальному унижению» и необходимости «пересмотра» уже сложившихся договорённостей.

Победа или даже существенное усиление блока АНК–АРФД несёт в себе прямую угрозу продолжающемуся мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Обе силы последовательно ставят под сомнение легитимность переговорного трека, критикуют любые компромиссные решения как «капитуляцию», формируют в общественном сознании образ мира как временной и нежелательной паузы, а не как стратегической цели.

В случае прихода этих сил к власти или получения ими блокирующего влияния в парламенте, Армения рискует вернуться к политике изоляции, конфронтации и дипломатической стагнации, что автоматически осложнит отношения не только с соседями, но и с ключевыми международными партнёрами.

Реваншистская риторика АНК и АРФД используется прежде всего как инструмент внутренней политической мобилизации, а не как реалистичная внешнеполитическая стратегия. Эксплуатация темы «национального поражения» позволяет этим силам радикализировать электорат, подрывать доверие к действующим институтам власти, а также дискредитировать любые попытки мирного урегулирования.

Подобная стратегия ведёт к долгосрочной дестабилизации, усиливает общественную поляризацию и лишает страну возможности сосредоточиться на экономическом развитии и институциональных реформах.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что АНК и АРФД фактически предлагают ревизию внешнеполитического курса Армении, не имея при этом ни ресурсов, ни международной поддержки для реализации альтернативной стратегии. В условиях хрупкого регионального баланса это может привести к возобновлению напряжённости на границах, усилению давления на Армению со стороны внешних акторов, снижению инвестиционной и экономической привлекательности страны.

Итог

Таким образом, возможный успех АНК и АРФД на выборах представляет собой не просто смену политических фигур, а качественный риск для будущего Армении. Реваншистская логика, лежащая в основе их сближения, противоречит задаче устойчивого мира, регионального сотрудничества и долгосрочной безопасности. В этом смысле предстоящие выборы становятся не только политическим, но и цивилизационным выбором между будущим, основанным на компромиссе и развитии, и прошлым, построенным на конфликте и иллюзиях реванша.

Поделиться:
491

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается снег

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Финляндии ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан - ...

Экономика

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Мнение

«Совет мира» Трампа: Что известно о нем и кого в него пригласили

Левон Тер-Петросян и «Дашнакцутюн»: экс-президент меняет убеждения

Бесплатное лечение в обмен на видео: Руководитель центра Qurtuluş раскрыл условия реабилитации Набизаде - Эксклюзив

Ильхам Алиев награжден «Премией Заида». Мирная стратегия Азербайджана получила новое глобальное признание

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

SAT по цене квартиры: кто и как торгует «1500+» баллами в Азербайджане? - 1news.az продолжает расследование

АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Разрушаем мифы о «прописке» в квартире

Национальные интересы в мире без правил: Фикрет Садыхов о том, как Азербайджан выстраивает внешнюю политику

Ильхам Алиев награжден «Премией Заида». Мирная стратегия Азербайджана получила новое глобальное признание

Последние новости

Трамп обнародовал записку от Макрона с предложениями по саммиту G7 и вопросу Гренландии

Сегодня, 14:50

Чиновник, изъявший фрукты в ходе рейда в Сумгайыте: «О каком инциденте идет речь?»

Сегодня, 14:45

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Финляндии - ФОТО

Сегодня, 14:30

Сын иранского шаха призвал соотечественников быть готовыми «вернуть Иран»

Сегодня, 14:22

Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан - ФОТО

Сегодня, 14:12

Песков: пока преждевременно говорить об участии России в «Совете мира»

Сегодня, 14:07

В Ханкенди вернутся первые переселенцы

Сегодня, 14:02

В Баку две сестры скончались, отравившись угарным газом

Сегодня, 13:58

В Турции задержан 641 подозреваемый в незаконном распространении наркотиков - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Лавров: ЕС пытается вредить ЕАЭС «по полной программе - обхаживает Армению»

Сегодня, 13:50

Погода на среду: В Баку ожидается снег

Сегодня, 13:47

Байрамов и Фидан обсудили по телефону региональные процессы

Сегодня, 13:45

Глава Минфина США: Вашингтон уверен, что договорится с ЕС по приобретению Гренландии

Сегодня, 13:43

Лавров прокомментировал стремление Армении к евроинтеграции

Сегодня, 13:40

Ученые спрогнозировали геомагнитную активность на ближайшие дни

Сегодня, 13:37

Париж считает неприемлемыми угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на вина Франции

Сегодня, 13:33

СВР Армении ожидает, что TRIPP создаст широкие возможности для диверсификации рынков и расширения региональной торговли

Сегодня, 13:30

«Совет мира» Трампа: Что известно о нем и кого в него пригласили

Сегодня, 13:27

Пешеходный тоннель строится между станциями «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы»

Сегодня, 13:15

Лавров: Москва готова продолжать искать дипломатическое решение украинского кризиса

Сегодня, 13:10
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43