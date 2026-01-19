 Сенегал 1-0 Марокко: хаос, драма и полное безумие в финале Кубка Африки - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Сенегал 1-0 Марокко: хаос, драма и полное безумие в финале Кубка Африки - ФОТО - ВИДЕО

First News Media10:00 - Сегодня
Сборная Сенегала стала двукратным чемпионом Африки, победив Марокко в финале Кубка африканских наций со счетом 1:0 в дополнительное время.

Основное время матча в Рабате завершилось нулевой ничьей.

Победный гол на 94-й минуте забил сенегальский полузащитник Пап Гейе. Таким образом, Сенегал повторил свой успех 2021 года, тогда как Марокко последний раз выигрывало турнир в 1976 году.

За несколько минут до конца основного времени игра была остановлена на долгие 10 минут из-за скандала.

Сначала арбитр отменил гол сенегальцев, а после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Сенегала за нарушение в своей штрафной площади.

Решение вызвало бурный протест со стороны команды Сенегала. Главный тренер Пап Тьява, после кратких переговоров с судьей, дал указание своим футболистам покинуть поле. Команда ушла в подтрибунное помещение и вернулась только спустя более 10 минут, уже на 12-й минуте добавленного времени.

Вернувшийся на поле марокканец Браим Диас не сумел реализовать 11-метровый удар, пробив «паненкой» прямо в вратаря Эдуара Менди.

345

